Inicia jornada de cirugías de cataratas del DIF Torreón con 59 pacientes

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    Inicia jornada de cirugías de cataratas del DIF Torreón con 59 pacientes
    El DIF Torreón coordina las acciones para beneficiar a personas con problemas visuales. CORTESÍA

Un primer grupo de 59 personas fue atendido en el Hospital Andalucía

TORREÓN, COAH.- Este domingo dio inicio la jornada de cirugías de cataratas del programa “Tú También Puedes Ver y Escuchar”, mediante la cual se atendió a un primer grupo conformado por 59 personas en las instalaciones del Hospital Andalucía.

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, informó que las intervenciones quirúrgicas continuarán durante la presente semana, con el propósito de beneficiar a más personas que requieren atención visual especializada.

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Asimismo, reconoció y agradeció la labor del personal médico, especialistas y enfermeras que participan en esta campaña de salud.

“Reconocemos y agradecemos profundamente la labor del personal médico, especialistas y colaboradores que hacen posible estas cirugías, ya que representan una oportunidad importante para mejorar la visión y la calidad de vida de muchas personas”, expresó.

Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, señaló que el programa tiene como finalidad contribuir al bienestar de la población mediante atención médica especializada que permita mejorar sus condiciones de vida.

Destacó que estas acciones se realizan en coordinación con personal médico capacitado y bajo los protocolos necesarios para garantizar una atención segura a las y los pacientes.

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Además, explicó que las personas intervenidas recibirán seguimiento posterior a las cirugías para supervisar su recuperación y evolución médica, con el objetivo de asegurar resultados favorables en su salud visual.

La funcionaria agregó que previo a cada procedimiento, las y los pacientes fueron valorados de manera individual por profesionales de la salud, quienes determinaron si eran candidatos aptos para este tipo de cirugía.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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