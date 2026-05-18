Inicia jornada de cirugías de cataratas del DIF Torreón con 59 pacientes

TORREÓN, COAH.- Este domingo dio inicio la jornada de cirugías de cataratas del programa “Tú También Puedes Ver y Escuchar”, mediante la cual se atendió a un primer grupo conformado por 59 personas en las instalaciones del Hospital Andalucía. La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, informó que las intervenciones quirúrgicas continuarán durante la presente semana, con el propósito de beneficiar a más personas que requieren atención visual especializada.

Asimismo, reconoció y agradeció la labor del personal médico, especialistas y enfermeras que participan en esta campaña de salud. “Reconocemos y agradecemos profundamente la labor del personal médico, especialistas y colaboradores que hacen posible estas cirugías, ya que representan una oportunidad importante para mejorar la visión y la calidad de vida de muchas personas”, expresó. Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, señaló que el programa tiene como finalidad contribuir al bienestar de la población mediante atención médica especializada que permita mejorar sus condiciones de vida. Destacó que estas acciones se realizan en coordinación con personal médico capacitado y bajo los protocolos necesarios para garantizar una atención segura a las y los pacientes.

Además, explicó que las personas intervenidas recibirán seguimiento posterior a las cirugías para supervisar su recuperación y evolución médica, con el objetivo de asegurar resultados favorables en su salud visual. La funcionaria agregó que previo a cada procedimiento, las y los pacientes fueron valorados de manera individual por profesionales de la salud, quienes determinaron si eran candidatos aptos para este tipo de cirugía.

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