Invertirá Torreón 400 mdp en agua y drenaje para colonias con mayor rezago

Torreón
/ 6 febrero 2026
    Invertirá Torreón 400 mdp en agua y drenaje para colonias con mayor rezago
    El alcalde Román Cepeda presentó el plan integral para fortalecer la infraestructura hidráulica de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Las acciones contemplan sustitución de tuberías obsoletas y ampliación de la red sanitaria

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Cepeda anunció inversiones históricas conjuntas entre el Municipio y el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura hidráulica de Torreón, con una bolsa cercana a los 400 millones de pesos destinada a la rehabilitación de pozos, redes de agua potable y drenaje sanitario.

El edil señaló que para el ejercicio 2026 una de las prioridades centrales de su administración será el saneamiento financiero del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), así como la modernización integral de su infraestructura, con el objetivo de garantizar un servicio continuo y de calidad, especialmente en las colonias con mayores rezagos.

Dentro del plan de inversión se contempla la rehabilitación de 23 colectores de drenaje, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias hídricas, disminuir riesgos sanitarios y atender puntos críticos que por años han presentado fugas, colapsos y problemas de contaminación.

Cepeda González explicó que las acciones incluyen la sustitución de tuberías obsoletas, la ampliación de la red en sectores con mayor incidencia de fallas y la incorporación de tecnologías innovadoras para el monitoreo y mantenimiento de la infraestructura, lo que contribuirá a una operación más eficiente y transparente del organismo operador.

Durante el mes de enero, el Simas Torreón inició trabajos de reposición en líneas de drenaje sanitario colapsadas, tras la detección de 39 colectores caídos, de los cuales cinco ya fueron reparados desde diciembre pasado. Las obras se han ejecutado bajo estrictos estándares de calidad y seguridad, priorizando las zonas con mayor afectación a viviendas y comercios.

El alcalde destacó que otro eje estratégico del proyecto es el fortalecimiento del drenaje pluvial, una acción clave para mitigar los efectos de lluvias intensas, reducir riesgos de inundaciones y proteger la infraestructura urbana.

Subrayó que la optimización de procesos administrativos y la aplicación de mecanismos de control presupuestal permitirán sentar las bases para un sistema de agua sostenible, capaz de responder al crecimiento urbano y a los desafíos derivados del cambio climático, elevando así la calidad de vida de los torreonenses.

