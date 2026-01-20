Investigan muerte de joven tras ser llevado a tribunales municipales en Torreón

Torreón
/ 20 enero 2026
    La AIC encabeza las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La Fiscalía del Estado analiza si hubo abuso de autoridad; esperan resultados de la necropsia

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila inició una investigación para esclarecer la muerte de un joven que falleció durante la madrugada de este martes en el Hospital General de Torreón, luego de haber sido trasladado a los Tribunales de Justicia Municipal tras un incidente ocurrido en un bar de la ciudad.

La víctima fue identificada como Cris Hernán Pérez Rentería, quien, de acuerdo con los primeros reportes, habría sido llevado a las instalaciones municipales antes de presentar complicaciones de salud que derivaron en su traslado al hospital, donde finalmente perdió la vida.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con otras corporaciones, se encuentra recabando testimonios de testigos, además de revisar los protocolos de actuación de los elementos involucrados, con el objetivo de determinar si existió algún tipo de abuso de autoridad.

Las autoridades informaron que será el resultado de la necropsia de ley el que permita definir con mayor precisión la causa del fallecimiento y establecer una línea de investigación concreta.

La Fiscalía señaló que ofrecerá mayor información conforme avancen los trabajos periciales y de investigación, siempre que estos no obstaculicen la integración de la carpeta correspondiente, reiterando su compromiso con la transparencia y el derecho de la sociedad a estar informada sobre este caso.

Temas


Muertes
Abuso de autoridad
Investigaciones

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

