Investigan muerte de joven tras ser llevado a tribunales municipales en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila inició una investigación para esclarecer la muerte de un joven que falleció durante la madrugada de este martes en el Hospital General de Torreón, luego de haber sido trasladado a los Tribunales de Justicia Municipal tras un incidente ocurrido en un bar de la ciudad.

La víctima fue identificada como Cris Hernán Pérez Rentería, quien, de acuerdo con los primeros reportes, habría sido llevado a las instalaciones municipales antes de presentar complicaciones de salud que derivaron en su traslado al hospital, donde finalmente perdió la vida.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con otras corporaciones, se encuentra recabando testimonios de testigos, además de revisar los protocolos de actuación de los elementos involucrados, con el objetivo de determinar si existió algún tipo de abuso de autoridad.

Las autoridades informaron que será el resultado de la necropsia de ley el que permita definir con mayor precisión la causa del fallecimiento y establecer una línea de investigación concreta.

La Fiscalía señaló que ofrecerá mayor información conforme avancen los trabajos periciales y de investigación, siempre que estos no obstaculicen la integración de la carpeta correspondiente, reiterando su compromiso con la transparencia y el derecho de la sociedad a estar informada sobre este caso.