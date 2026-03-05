Invita DIF Torreón a sumarse al ‘Pañatón 2026’

Con el objetivo de apoyar a la población en situación vulnerable, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón invita a la ciudadanía a participar en el “Pañatón 2026”, una campaña de recolección de pañales infantiles y para adultos destinada a beneficiar a quienes más lo necesitan.

La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, señaló que esta iniciativa busca unir la solidaridad de la comunidad en favor de una causa que impacta directamente en la calidad de vida de muchas familias.

“En Torreón siempre hemos demostrado que somos una comunidad solidaria. El Pañatón es una oportunidad para que el corazón de los torreonenses se una y apoye a quienes más lo necesitan, con un producto de higiene básico que contribuye a mejorar su bienestar y dignidad”, expresó.

Por su parte, la directora general de DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, informó que, por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, los pañales recolectados serán entregados a personas en condición vulnerable a través de diversos canales de atención.

Explicó que estos apoyos se distribuirán mediante las brigadas municipales, asociaciones civiles y también a las personas que acuden directamente a las instalaciones del DIF Torreón para solicitarlos.

Asimismo, señaló que, por motivos de higiene y seguridad, únicamente se aceptarán paquetes de pañales nuevos y debidamente cerrados.

Las donaciones se recibirán en Ciudad DIF, ubicada en calzada de los Continentes número 500, en el fraccionamiento Las Etnias, detrás del Bosque Urbano; así como en las instalaciones del DIF Revolución, en bulevar Revolución número 639 poniente, en la colonia Centro.

Para mayores informes, la ciudadanía puede comunicarse vía WhatsApp al número 871 480 9836.

Finalmente, la directora destacó que con acciones como el Pañatón, el DIF Torreón reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para apoyar a las familias que más lo necesitan.