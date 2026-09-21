Invita UAdeC a cursar la carrera de Ingeniería Civil en la Región Laguna

La carrera de Ingeniería Civil forma profesionales para intervenir en distintas etapas de proyectos de infraestructura, desde la planeación y diseño hasta la construcción, administración, conservación, reparación y desmantelamiento de obras.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) invita a estudiantes interesados en el diseño, construcción y desarrollo sustentable de infraestructura a conocer la oferta de la Facultad de Ingeniería Civil de la Unidad Laguna.

Entre los campos en los que pueden participar se encuentran la construcción de carreteras, edificios, puentes, hospitales, presas y otras obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de las ciudades y comunidades.

FORMACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

A través del plan de estudios, los estudiantes adquieren conocimientos relacionados con materiales y sistemas constructivos, análisis de suelos, diseño estructural y criterios de seguridad para las edificaciones.

La preparación también contempla aspectos relacionados con el comportamiento de las estructuras ante condiciones extremas y fenómenos naturales, como huracanes y sismos.

La formación profesional permite además incursionar en áreas vinculadas con el cuidado ambiental, gestión de residuos, energías renovables y conservación de los recursos naturales.

Otro de los campos de desarrollo se encuentra en la gestión y supervisión de proyectos, así como en el diseño y planificación de infraestructura mediante herramientas tecnológicas especializadas.

De acuerdo con la UAdeC, la preparación de los ingenieros civiles busca proporcionar conocimientos científicos y tecnológicos que puedan aplicarse en proyectos de infraestructura y en la atención de las necesidades de las comunidades.