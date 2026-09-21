Invita UAdeC a cursar la carrera de Ingeniería Civil en la Región Laguna

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Torreón
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    Invita UAdeC a cursar la carrera de Ingeniería Civil en la Región Laguna
    La Facultad de Ingeniería Civil de la Unidad Laguna de la UAdeC ofrece formación en diseño, construcción y desarrollo de infraestructura. CORTESÍA

La profesión ofrece formación en infraestructura, construcción, tecnología y desarrollo sustentable; el registro para admisión vence este 21 de septiembre

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) invita a estudiantes interesados en el diseño, construcción y desarrollo sustentable de infraestructura a conocer la oferta de la Facultad de Ingeniería Civil de la Unidad Laguna.

La carrera de Ingeniería Civil forma profesionales para intervenir en distintas etapas de proyectos de infraestructura, desde la planeación y diseño hasta la construcción, administración, conservación, reparación y desmantelamiento de obras.

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Entre los campos en los que pueden participar se encuentran la construcción de carreteras, edificios, puentes, hospitales, presas y otras obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de las ciudades y comunidades.

FORMACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

A través del plan de estudios, los estudiantes adquieren conocimientos relacionados con materiales y sistemas constructivos, análisis de suelos, diseño estructural y criterios de seguridad para las edificaciones.

La preparación también contempla aspectos relacionados con el comportamiento de las estructuras ante condiciones extremas y fenómenos naturales, como huracanes y sismos.

La formación profesional permite además incursionar en áreas vinculadas con el cuidado ambiental, gestión de residuos, energías renovables y conservación de los recursos naturales.

Otro de los campos de desarrollo se encuentra en la gestión y supervisión de proyectos, así como en el diseño y planificación de infraestructura mediante herramientas tecnológicas especializadas.

De acuerdo con la UAdeC, la preparación de los ingenieros civiles busca proporcionar conocimientos científicos y tecnológicos que puedan aplicarse en proyectos de infraestructura y en la atención de las necesidades de las comunidades.

$!Estudiantes de Ingeniería Civil pueden desarrollar conocimientos en materiales, sistemas constructivos, análisis de suelos y diseño estructural.
Estudiantes de Ingeniería Civil pueden desarrollar conocimientos en materiales, sistemas constructivos, análisis de suelos y diseño estructural. CORTESÍA

REGISTRO CIERRA ESTE 21 DE SEPTIEMBRE

Los jóvenes interesados en ingresar a la carrera pueden solicitar información y asesoría en la Facultad de Ingeniería Civil, ubicada en carretera Torreón-Matamoros, kilómetro 7.5, Ciudad Universitaria Campus Torreón.

También pueden comunicarse al teléfono (871) 476 2913 o consultar la información de la carrera en el sitio oficial de la UAdeC.

El periodo de registro para presentar el examen de admisión concluye este 21 de septiembre de 2026. El trámite se realiza a través de la página de Admisiones de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Una vez efectuado el registro, los aspirantes deberán imprimir la boleta correspondiente para realizar el pago del derecho al examen de admisión, cuyo costo es de 920 pesos.

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