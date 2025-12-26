Invitan a jornada de adopción animal y servicios gratuitos este domingo en Control Canino

Con el objetivo de promover el bienestar animal y fomentar la tenencia responsable de mascotas, el área de Control Canino de Salud Municipal invitó a la ciudadanía a participar en una jornada de adopción y servicios gratuitos que se llevará a cabo este domingo 28 de diciembre.

La actividad está dirigida a familias y personas interesadas en brindar un hogar a los animales que actualmente se encuentran bajo resguardo de la dependencia, con la finalidad de reducir la sobrepoblación animal y generar mayor conciencia sobre el cuidado y la protección de las mascotas.

El director general de Salud Municipal, José Manuel Riverol Duarte, destacó que este tipo de iniciativas son impulsadas de manera constante por el gobierno que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González, como parte de una estrategia integral para promover el bienestar animal y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la adopción responsable.

Durante la jornada se ofrecerán diversos servicios sin costo, entre ellos la campaña de adopción, vacunación antirrábica y desparasitación externa. Las actividades se desarrollarán en las instalaciones de Control Canino, ubicadas en Agustín Espinoza número 137, carretera Santa Fe, en un horario de 11:00 a 13:00 horas.

Además, personal capacitado estará presente para brindar orientación a los asistentes sobre el cuidado básico de las mascotas, la importancia de la vacunación oportuna y la responsabilidad que implica adoptar un animal de compañía, con el fin de asegurar una convivencia sana y responsable.

“La jornada de adopción representa una oportunidad para que perros en situación de resguardo encuentren un hogar digno, seguro y lleno de cuidados. Cada adopción responsable contribuye a una mejor calidad de vida de los animales y a reducir el abandono promoviendo un entorno más sano tanto para la comunidad como para las mascotas”, reiteró el director.

Finalmente, la Administración Municipal hizo un llamado a la participación ciudadana, reiterando que el bienestar animal es una responsabilidad compartida y que estas acciones fortalecen un entorno más sano tanto para la comunidad como para las mascotas.