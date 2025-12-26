Invitan a jornada de adopción animal y servicios gratuitos este domingo en Control Canino

Torreón
/ 26 diciembre 2025
    Invitan a jornada de adopción animal y servicios gratuitos este domingo en Control Canino
    La actividad se llevará a cabo el domingo 28 de diciembre. FOTO: CORTESÍA

El objetivo es promover el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas

Con el objetivo de promover el bienestar animal y fomentar la tenencia responsable de mascotas, el área de Control Canino de Salud Municipal invitó a la ciudadanía a participar en una jornada de adopción y servicios gratuitos que se llevará a cabo este domingo 28 de diciembre.

La actividad está dirigida a familias y personas interesadas en brindar un hogar a los animales que actualmente se encuentran bajo resguardo de la dependencia, con la finalidad de reducir la sobrepoblación animal y generar mayor conciencia sobre el cuidado y la protección de las mascotas.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Más de 5 mil 600 niños aprenden educación vial en la Bici Escuelita

El director general de Salud Municipal, José Manuel Riverol Duarte, destacó que este tipo de iniciativas son impulsadas de manera constante por el gobierno que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González, como parte de una estrategia integral para promover el bienestar animal y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la adopción responsable.

Durante la jornada se ofrecerán diversos servicios sin costo, entre ellos la campaña de adopción, vacunación antirrábica y desparasitación externa. Las actividades se desarrollarán en las instalaciones de Control Canino, ubicadas en Agustín Espinoza número 137, carretera Santa Fe, en un horario de 11:00 a 13:00 horas.

Además, personal capacitado estará presente para brindar orientación a los asistentes sobre el cuidado básico de las mascotas, la importancia de la vacunación oportuna y la responsabilidad que implica adoptar un animal de compañía, con el fin de asegurar una convivencia sana y responsable.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Unidad de Prevención y CCI Laguna unen esfuerzos contra la violencia

“La jornada de adopción representa una oportunidad para que perros en situación de resguardo encuentren un hogar digno, seguro y lleno de cuidados. Cada adopción responsable contribuye a una mejor calidad de vida de los animales y a reducir el abandono promoviendo un entorno más sano tanto para la comunidad como para las mascotas”, reiteró el director.

Finalmente, la Administración Municipal hizo un llamado a la participación ciudadana, reiterando que el bienestar animal es una responsabilidad compartida y que estas acciones fortalecen un entorno más sano tanto para la comunidad como para las mascotas.

Temas


Animales
Mascotas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Esta planta cementera está causando contaminación con el polvo que se puede apreciar a simple vista.

Saltillo: Planta cementera genera alta contaminación con polvo (VIDEO)
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp
Vista aérea del Pentágono en Arlington, Virginia. El dominio de China en la fabricación de baterías está generando alarmas mucho más allá de la industria automotriz.

El punto débil del Pentágono y los titanes de la IA: necesitan las baterías chinas
La inversión de Cook envía una señal de apoyo al director ejecutivo de Nike, Elliott Hill.

Tim Cook duplica su apuesta en Nike con compra de 3 mdd en acciones
La reflexión hacia la búsqueda de la Paz, se enfocó en la responsabilidad de buscarla.

Papa León XIV llama a la responsabilidad para la paz global, en su primer mensaje de Navidad
Pino Cósmico, es como llamó la NASA al fenómeno de estrellas que forman la figura; el gas que hay alrededor de ellas, ayuda a generar el tono verde.

Nasa revela imagen de Pino Navideño en el universo a 2 mil 500 años luz
El acuerdo representa la mayor compra de Nvidia en su historia

Nvidia concreta compra histórica de activos de Groq por 20 mmdd