ISSSTE Torreón incorpora atención especializada para enfermedades del corazón y pulmones

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    ISSSTE Torreón incorpora atención especializada para enfermedades del corazón y pulmones
    El nuevo equipo de cardioneumología evitará que pacientes busquen atención en otros hospitales del País. SANDRA GÓMEZ

El servicio de cardioneumología opera desde julio y busca reducir los traslados de pacientes a otros hospitales del País

TORREÓN, COAH.- Derechohabientes con hipertensión pulmonar, insuficiencia cardiaca y otros padecimientos que afectan al corazón y los pulmones ya cuentan con una nueva opción de atención especializada en el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Torreón, donde comenzó a funcionar el servicio de cardioneumología.

El área dispone de recursos para realizar estudios diagnósticos avanzados, evaluaciones hemodinámicas y procedimientos intervencionistas. Su incorporación busca resolver dentro del hospital casos que, por su complejidad, pueden requerir el traslado de pacientes a otras unidades médicas del País.

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Aunque opera desde julio de 2026, fue este viernes cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dio a conocer oficialmente su funcionamiento.

Carlos Valentín Montes Bautista, jefe del Servicio de Cardiología, explicó que la atención está dirigida a personas con enfermedades que comprometen la relación entre los sistemas o cuya valoración requiere la participación de distintas especialidades.

Bajo ese esquema trabajan de manera coordinada médicos de cardiología clínica, cardiología intervencionista, neumología y cardioneumología. El propósito es precisar los diagnósticos y definir el tratamiento que necesita cada paciente, además de mantener vigilancia sobre su evolución.

La nueva unidad está a cargo del especialista Miguel Vargas García.

Entre los padecimientos que recibirán atención destaca la hipertensión pulmonar, caracterizada por una elevación anormal de la presión en los vasos sanguíneos de los pulmones. Esta condición puede comprometer el funcionamiento del corazón y, en etapas avanzadas, ocasionar insuficiencia cardiaca.

Por ello, una de las prioridades del servicio será identificar oportunamente estas enfermedades y valorar los riesgos de cada caso, para determinar las alternativas terapéuticas disponibles dentro del propio hospital.

$!Desde julio de este año empezó a funcionar el equipo de cardioneumología en el Hospital del ISSSTE.
Desde julio de este año empezó a funcionar el equipo de cardioneumología en el Hospital del ISSSTE. SANDRA GÓMEZ

La atención abarcará desde la detección y los estudios iniciales hasta la selección del tratamiento y el seguimiento especializado. Con ello, se busca ofrecer un manejo integral a derechohabientes que enfrentan padecimientos cardiopulmonares complejos.

Montes Bautista señaló que contar con estas opciones en Torreón permitirá evitar, en la medida de lo posible, que los pacientes tengan que desplazarse a otras unidades del ISSSTE para recibir atención.

La incorporación de cardioneumología amplía los servicios de tercer nivel del hospital para la población derechohabiente del norte de México, con capacidad para evaluar y tratar enfermedades que requieren la intervención conjunta de especialistas del corazón y los pulmones.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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