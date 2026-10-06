Joven queda grave tras ser arrollado al intentar recuperar un balón en Torreón

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas del lunes, sobre dicha vialidad, a la altura de unas canchas de futbol ubicadas frente al Campo Militar, en los carriles que conducen hacia el poniente.

TORREÓN, COAH.- Con múltiples lesiones y fracturas terminó un joven de 18 años luego de ser atropellado cuando presuntamente intentaba recuperar un balón que había llegado hasta la carretera Torreón -Matamoros, al oriente de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, Ricardo, de 18 años, se encontraba en las inmediaciones de las canchas cuando habría ingresado a la carretera para recoger un balón. En ese momento fue alcanzado por un automóvil blanco que circulaba por el sector.

El impacto fue de tal magnitud que el joven salió proyectado varios metros hasta caer sobre el pavimento, mientras que el vehículo involucrado terminó con el parabrisas destrozado y daños considerables en la carrocería.

La gravedad de las lesiones obligó a solicitar la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital privado, donde quedó bajo atención médica especializada.

Entre las lesiones que presentó se encuentra un traumatismo craneoencefálico moderado, además de golpes en la cabeza y la mandíbula. También sufrió la pérdida de aproximadamente cinco piezas dentales como consecuencia del fuerte impacto.

El joven presentó además una probable fractura de costillas y diversas heridas provocadas por fragmentos del parabrisas, algunos de los cuales quedaron incrustados en la zona del tórax. Asimismo, sufrió heridas avulsivas en ambas rodillas y una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda.