Joven queda grave tras ser arrollado al intentar recuperar un balón en Torreón

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    Joven queda grave tras ser arrollado al intentar recuperar un balón en Torreón
    Paramédicos de Cruz Roja atendieron al afectado y lo trasladaron de urgencia a un hospital privado. PEDRO PESINA

El afectado, de 18 años, presentó traumatismo craneoencefálico, lesiones en el tórax y heridas de consideración en ambas rodillas; el conductor quedó bajo resguardo de las autoridades

TORREÓN, COAH.- Con múltiples lesiones y fracturas terminó un joven de 18 años luego de ser atropellado cuando presuntamente intentaba recuperar un balón que había llegado hasta la carretera Torreón-Matamoros, al oriente de la ciudad.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas del lunes, sobre dicha vialidad, a la altura de unas canchas de futbol ubicadas frente al Campo Militar, en los carriles que conducen hacia el poniente.

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De acuerdo con los primeros reportes, Ricardo, de 18 años, se encontraba en las inmediaciones de las canchas cuando habría ingresado a la carretera para recoger un balón. En ese momento fue alcanzado por un automóvil blanco que circulaba por el sector.

El impacto fue de tal magnitud que el joven salió proyectado varios metros hasta caer sobre el pavimento, mientras que el vehículo involucrado terminó con el parabrisas destrozado y daños considerables en la carrocería.

La gravedad de las lesiones obligó a solicitar la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital privado, donde quedó bajo atención médica especializada.

Entre las lesiones que presentó se encuentra un traumatismo craneoencefálico moderado, además de golpes en la cabeza y la mandíbula. También sufrió la pérdida de aproximadamente cinco piezas dentales como consecuencia del fuerte impacto.

El joven presentó además una probable fractura de costillas y diversas heridas provocadas por fragmentos del parabrisas, algunos de los cuales quedaron incrustados en la zona del tórax. Asimismo, sufrió heridas avulsivas en ambas rodillas y una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda.

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Elementos de la Policía Municipal, Policía de Acción y Reacción y agentes de Vialidad acudieron al sitio para asegurar la zona y realizar labores de abanderamiento mientras se atendía al lesionado.

El conductor del automóvil fue identificado como Aarón “N”, de 20 años, quien quedó asegurado por las autoridades y fue puesto a disposición de la instancia correspondiente.

Por su parte, peritos del Centro de Justicia acudieron para realizar las diligencias correspondientes y elaborar el croquis del accidente. Posteriormente, el conductor fue presentado ante el juez calificador, quien determinará las responsabilidades derivadas del percance.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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