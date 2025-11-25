Jóvenes de Canacintra Torreón redefinen el fracaso con el foro ‘FAEX: Fallando Exitosamente’

Torreón
/ 25 noviembre 2025
    Jóvenes de Canacintra Torreón redefinen el fracaso con el foro ‘FAEX: Fallando Exitosamente’
    Emprendedores y especialistas compartirán sus experiencias durante el panel, enfocado en convertir los tropiezos en oportunidades de aprendizaje. FOTO: CORTESÍA

La Comisión de Jóvenes de Canacintra presentó el evento que busca normalizar el error como parte esencial del crecimiento profesional y del emprendimiento

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de transformar la percepción del error en el ámbito profesional, la Comisión de Jóvenes Industriales de Canacintra Torreón presentó el evento “FAEX: Fallando Exitosamente”. La cita es el próximo 27 de noviembre a las 18:00 horas en las instalaciones de la agencia Mitsubishi (avenida Juárez y Diagonal Reforma).

Ricardo Escobedo, presidente de la Comisión, destacó que la iniciativa busca combatir la frustración generada por las comparaciones irreales con casos de éxito instantáneo. “Buscamos que los emprendedores comprendan que equivocarse no es el fin, sino un escalón necesario para llegar a la meta. Si fallas, anótalo; a veces ese error es el que te posiciona donde estás”, señaló.

El panel de expositores estará integrado por Marifer Garrido (Nina Pastelería), Patricia Lugo (Promanuez) y Jorge Mata (CEO de Showcase), quienes compartirán cómo sus propios tropiezos forjaron sus trayectorias.

El evento tendrá un aforo limitado a 104 personas para garantizar una interacción de calidad. El costo es de 150 pesos, monto que cubre el acceso a las conferencias, alimentos, bebidas y amenidades. Los interesados pueden registrarse en las redes sociales de Canacintra Torreón.

Temas


Emprendedores

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

