Jóvenes de Canacintra Torreón redefinen el fracaso con el foro ‘FAEX: Fallando Exitosamente’

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de transformar la percepción del error en el ámbito profesional, la Comisión de Jóvenes Industriales de Canacintra Torreón presentó el evento “FAEX: Fallando Exitosamente”. La cita es el próximo 27 de noviembre a las 18:00 horas en las instalaciones de la agencia Mitsubishi (avenida Juárez y Diagonal Reforma).

Ricardo Escobedo, presidente de la Comisión, destacó que la iniciativa busca combatir la frustración generada por las comparaciones irreales con casos de éxito instantáneo. “Buscamos que los emprendedores comprendan que equivocarse no es el fin, sino un escalón necesario para llegar a la meta. Si fallas, anótalo; a veces ese error es el que te posiciona donde estás”, señaló.

El panel de expositores estará integrado por Marifer Garrido (Nina Pastelería), Patricia Lugo (Promanuez) y Jorge Mata (CEO de Showcase), quienes compartirán cómo sus propios tropiezos forjaron sus trayectorias.

El evento tendrá un aforo limitado a 104 personas para garantizar una interacción de calidad. El costo es de 150 pesos, monto que cubre el acceso a las conferencias, alimentos, bebidas y amenidades. Los interesados pueden registrarse en las redes sociales de Canacintra Torreón.