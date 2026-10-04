Jóvenes de Casa Hogar disfrutan de la feria con DIF Torreón
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La presidenta honoraria Selina Bremer de Cepeda acompañó al grupo en los juegos mecánicos y el espectáculo Illusion On Ice
Jóvenes de Casa Hogar vivieron una tarde llena de sonrisas, adrenalina y convivencia en la Feria de Torreón, acompañados por la presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, quien compartió con ellos los atractivos del lugar.
Durante la visita, el grupo disfrutó de los juegos mecánicos, presenció el espectáculo sobre hielo Illusion On Ice y degustó una cena en el stand de APollos DIF.
Al respecto, Bremer de Cepeda subrayó la relevancia de abrir espacios recreativos y estar cerca de la niñez y juventud albergada, fomentando vivencias memorables que enriquezcan su crecimiento.
“Nos da mucha alegría poder compartir estos momentos con nuestros jóvenes. Queremos que tengan la oportunidad de disfrutar, convivir y guardar recuerdos bonitos que los acompañen siempre. Para DIF Torreón, cada sonrisa y cada experiencia positiva son muy importantes”, expresó.
Casa Hogar otorga protección y cuidado integral a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable, con alimentación, salud, educación y recreación a través de dinámicas culturales, deportivas y de convivencia que impulsan su sano desarrollo.
Estas iniciativas se alinean con las políticas sociales promovidas por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, enfocadas en consolidar redes de protección y elevar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
El organismo reconoció la colaboración de Espectaculares García y del comité de la Feria de Torreón para hacer posible esta experiencia, y reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que garanticen atención integral y momentos de felicidad para sus beneficiarios.