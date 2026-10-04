Jóvenes de Casa Hogar disfrutan de la feria con DIF Torreón

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    Jóvenes de Casa Hogar disfrutan de la feria con DIF Torreón
    La presidenta honoraria de DIF Torreón acompañó a los jóvenes en los juegos mecánicos durante el recorrido por la Feria. SANDRA GÓMEZ

La presidenta honoraria Selina Bremer de Cepeda acompañó al grupo en los juegos mecánicos y el espectáculo Illusion On Ice

Jóvenes de Casa Hogar vivieron una tarde llena de sonrisas, adrenalina y convivencia en la Feria de Torreón, acompañados por la presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, quien compartió con ellos los atractivos del lugar.

Durante la visita, el grupo disfrutó de los juegos mecánicos, presenció el espectáculo sobre hielo Illusion On Ice y degustó una cena en el stand de APollos DIF.

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Al respecto, Bremer de Cepeda subrayó la relevancia de abrir espacios recreativos y estar cerca de la niñez y juventud albergada, fomentando vivencias memorables que enriquezcan su crecimiento.

“Nos da mucha alegría poder compartir estos momentos con nuestros jóvenes. Queremos que tengan la oportunidad de disfrutar, convivir y guardar recuerdos bonitos que los acompañen siempre. Para DIF Torreón, cada sonrisa y cada experiencia positiva son muy importantes”, expresó.

$!Jóvenes de Casa Hogar compartieron una tarde en la Feria de Torreón, acompañados por la presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda
Jóvenes de Casa Hogar compartieron una tarde en la Feria de Torreón, acompañados por la presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda SANDRA GÓMEZ

Casa Hogar otorga protección y cuidado integral a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable, con alimentación, salud, educación y recreación a través de dinámicas culturales, deportivas y de convivencia que impulsan su sano desarrollo.

Estas iniciativas se alinean con las políticas sociales promovidas por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, enfocadas en consolidar redes de protección y elevar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

$!El grupo también presenció el espectáculo Illusion On Ice, una de las actividades organizadas para los jóvenes de Casa Hogar
El grupo también presenció el espectáculo Illusion On Ice, una de las actividades organizadas para los jóvenes de Casa Hogar SANDRA GÓMEZ

El organismo reconoció la colaboración de Espectaculares García y del comité de la Feria de Torreón para hacer posible esta experiencia, y reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que garanticen atención integral y momentos de felicidad para sus beneficiarios.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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