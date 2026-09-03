Jóvenes laguneros, de Durango y Coahuila, enfrentan el mayor peso del desempleo y los salarios más bajos

De acuerdo con el Observatorio de La Laguna, la región registra 19 mil 326 ciudadanos desocupados. De este total, 12 mil 568 son jóvenes del bloque mencionado, abarcando cerca del 65% de la cifra global.

TORREÓN, COAH.- El mercado laboral de Torreón y su Zona Metropolitana de La Laguna (ZML) enfrenta un reto crítico con la falta de oportunidades para las nuevas generaciones, ya que dos de cada tres personas sin empleo tienen entre 15 y 29 años, según cifras del INEGI.

Este panorama contrasta de forma drástica frente a otros sectores etarios. El grupo de 30 a 39 años reporta 2 mil 842 casos; el de 40 a 49 años suma mil 752; y los adultos de 50 a 59 años acumulan mil 719 personas sin ocupación.

Asimismo, el segmento de 60 años y más concentra solo 445 ciudadanos desocupados.

Esta distribución confirma que la crisis de empleo golpea con fuerza a quienes inician su trayectoria productiva, complicando su inserción en el sistema y el acceso a puestos formales y competitivos.

A este escenario se aúna una marcada desventaja en las remuneraciones económicas que perciben los jóvenes que sí laboran en la zona.

Cifras del IMSS a diciembre de 2025 indican que el sueldo medio mensual en la ZML se ubica en 15 mil 582 pesos, pero se reduce de manera notable entre los empleados de menor edad.

Los trabajadores de 20 a 29 años perciben un promedio mensual de 12 mil 851 pesos, quedando 2 mil 731 pesos por debajo de la media general metropolitana.