Jóvenes laguneros, de Durango y Coahuila, enfrentan el mayor peso del desempleo y los salarios más bajos

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Jóvenes laguneros, de Durango y Coahuila, enfrentan el mayor peso del desempleo y los salarios más bajos
    La región lagunera enfrenta un reto crítico con la falta de oportunidades para las nuevas generaciones, ya que dos de cada tres personas sin empleo tienen entre 15 y 29 años, según cifras del INEGI. ARCHIVO

De acuerdo con el Observatorio de La Laguna, la región registra 19 mil 326 ciudadanos desocupados

TORREÓN, COAH.- El mercado laboral de Torreón y su Zona Metropolitana de La Laguna (ZML) enfrenta un reto crítico con la falta de oportunidades para las nuevas generaciones, ya que dos de cada tres personas sin empleo tienen entre 15 y 29 años, según cifras del INEGI.

De acuerdo con el Observatorio de La Laguna, la región registra 19 mil 326 ciudadanos desocupados. De este total, 12 mil 568 son jóvenes del bloque mencionado, abarcando cerca del 65% de la cifra global.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/adios-a-los-vehiculos-de-traccion-animal-retiran-a-130-equinos-en-torreon-LG23254483

Este panorama contrasta de forma drástica frente a otros sectores etarios. El grupo de 30 a 39 años reporta 2 mil 842 casos; el de 40 a 49 años suma mil 752; y los adultos de 50 a 59 años acumulan mil 719 personas sin ocupación.

Asimismo, el segmento de 60 años y más concentra solo 445 ciudadanos desocupados.

Esta distribución confirma que la crisis de empleo golpea con fuerza a quienes inician su trayectoria productiva, complicando su inserción en el sistema y el acceso a puestos formales y competitivos.

A este escenario se aúna una marcada desventaja en las remuneraciones económicas que perciben los jóvenes que sí laboran en la zona.

Cifras del IMSS a diciembre de 2025 indican que el sueldo medio mensual en la ZML se ubica en 15 mil 582 pesos, pero se reduce de manera notable entre los empleados de menor edad.

Los trabajadores de 20 a 29 años perciben un promedio mensual de 12 mil 851 pesos, quedando 2 mil 731 pesos por debajo de la media general metropolitana.

$!La región lagunera registra 19 mil 326 ciudadanos desocupados, según el INEGI.
La región lagunera registra 19 mil 326 ciudadanos desocupados, según el INEGI. CORTESÍA

La brecha se profundiza en el sector de 15 a 19 años, donde la percepción cae hasta los 10 mil 90 pesos al mes.

En contraste, rebasar los 30 años permite superar el ingreso medio regional: la franja de 30 a 39 años alcanza 16 mil 906 pesos y el punto máximo se sitúa en el grupo de 40 a 49 años con 17 mil 566 pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/amonos-recio-llegan-con-todo-y-banda-a-estrenar-carro-nuevo-en-torreon-video-OA23239610

Posteriormente, la cifra desciende a 16 mil 204 pesos de 50 a 59 años; 15 mil 253 pesos de 60 a 69; y 12 mil 756 pesos para mayores de 70 años.

Las estadísticas exponen una doble vulnerabilidad para la juventud lagunera: encabezan la desocupación regional y simultáneamente padecen los sueldos más bajos del mercado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Juventud
Trabajo
Empleos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El anexo del segundo informe

El anexo del segundo informe
true

Protege el magistrado Mery Ayup despojo inmobiliario en Coahuila: Mejía Berdeja
true

POLITICÓN: Empresarios acusan de extorsión a agentes de la FGR en Coahuila

Diez personas fueron aseguradas por la Policía Municipal tras el enfrentamiento registrado por el supuesto cobro de una deuda.

Ramos Arizpe: grupo de 15 irrumpe en vivienda por una deuda; causan destrozos y detienen a diez
El diputado por el PT ya había quedado fuera del Congreso, luego de acumular tres faltas sin justificar.

Tribunal Electoral federal vuelve a dejar a Tony Flores fuera del Congreso de Coahuila; podría no regresar
El coahuilense volverá a compartir equipo con Isaac del Toro, con quien anteriormente coincidió en el AR Monex Team.

Carlos García representará a Coahuila en el Mundial de Ciclismo de Ruta
Naftogaz es la compañía nacional de petróleo y gas de Ucrania. Es una empresa estatal subordinada al gobierno del país. La empresa se dedica a la extracción, transporte y refinamiento de gas natural y petróleo crudo.

Noruega incauta buque ruso para hacer cumplir reclamación ucraniana de 4 mil 220 millones
Irán lleva años probando misiles, y se alega que Rusia intervino en 2023 para ayudar a desarrollar misiles de crucero supersónicos.

Revelan que Rusia está ayudando secretamente a Irán a construir misiles supersónicos para atacar buques de guerra de EU