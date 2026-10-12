La cumbia lagunera de luto; fallece en Torreón el músico David García

TORREÓN, COAH.- El gremio musical y artístico de La Laguna está de luto por la muerte de José David García Arguijo, de 52 años, integrante de Súper Bandón Pobreza, quien falleció la madrugada de este lunes en un percance sobre el bulevar Revolución, en Torreón, Coahuila. El accidente ocurrió alrededor de las 05:00, cerca de Soriana Oriente, entre la calle 49, como División del Norte, y la calzada José Vasconcelos. García Arguijo conducía una camioneta Ford Lobo blanca en dirección de oriente a poniente.

De acuerdo con los reportes preliminares, perdió el control de la unidad, salió de su trayectoria e impactó las fachadas de dos locales comerciales. La camioneta terminó contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad. La colisión derribó el poste, un transformador y cableado de alta tensión, lo que interrumpió el suministro eléctrico en sectores cercanos. Cuadrillas de la CFE realizaron maniobras para eliminar riesgos, mientras agentes de Tránsito y Vialidad acordonaron el área y apoyaron la circulación. Los paramédicos confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales. Una de las versiones iniciales señala que pudo sufrir un infarto mientras manejaba; sin embargo, esa posibilidad no constituye una causa de muerte confirmada. Agentes de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, Región Laguna I, procesaron el lugar y dispusieron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

La noticia movilizó las muestras de solidaridad entre músicos y seguidores de la cumbia regional. El Comarkon Loko Oficial expresó sus condolencias a la familia García y a los integrantes de la agrupación, mientras páginas dedicadas a los bailes compartieron fotografías y recuerdos del intérprete. Los mensajes de despedida destacaron su cercanía con el público y el afecto de quienes compartieron escenarios con él. Su fallecimiento reunió a compañeros y aficionados en torno al recuerdo de su participación en la música popular lagunera.