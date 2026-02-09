La Laguna: de nuevo aplazan juicio por abuso a menor y feministas causan disturbios frente al Palacio de Justicia
Integrantes de Revolucionarias de La Laguna realizaron una manifestación frente al inmueble, cuando se notificó que el proceso judicial no iniciaría
GÓMEZ PALACIO, DGO.- La inconformidad estalló este lunes frente al Palacio de Justicia de Gómez Palacio, luego de que se confirmara un nuevo diferimiento de la audiencia de juicio oral en contra de Alejandro “N”.
Integrantes del colectivo feminista Revolucionarias de La Laguna realizaron una protesta que escaló de consignas a actos vandálicos, tras conocer que el proceso judicial fue reprogramado nuevamente, ahora para el próximo 19 de marzo.
TE PUEDE INTERESAR: Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo, con 7 millones de pesos
Poco antes de las 10:00 horas, las manifestantes —vestidas de negro, como es característico del colectivo— se concentraron a las afueras del inmueble, en espera del desarrollo de la audiencia. Por motivos de seguridad, elementos de Tránsito y Vialidad cerraron la circulación en el cruce de las avenidas Morelos e Independencia.
La tensión aumentó cerca del mediodía, cuando se notificó oficialmente que el juicio no iniciaría. En respuesta, las inconformes intensificaron la protesta: primero con consignas y posteriormente con el lanzamiento de huevos contra la fachada del edificio.
Momentos después, al salir el imputado del inmueble a bordo de una furgoneta de la Policía Estatal, algunas manifestantes arrojaron cohetones contra la unidad. Ante el riesgo, el Palacio de Justicia fue cerrado de manera preventiva y se evacuó a ciudadanos que se encontraban en el interior.
La movilización alcanzó su punto más crítico cuando un grupo de manifestantes rompió con un mazo la cadena de la reja principal para ingresar al inmueble. En el interior realizaron pintas con mensajes como “Vendidos, jueces corruptos”, “Justicia por D.” y “¿Hasta cuándo?”, entre otros.
POSTERGAN DE NUEVO
Esta es la segunda vez que se pospone la audiencia de juicio oral en el caso. En la primera ocasión, Alejandro “N” rechazó ser representado por un defensor público, argumentando que contaría con un abogado particular.
TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe destaca como municipio líder en transparencia y atención ciudadana
El mismo planteamiento fue reiterado en esta segunda audiencia. El tribunal determinó diferir nuevamente el juicio con el objetivo de no vulnerar los derechos del acusado y fijó como nueva fecha el 19 de marzo.
No obstante, el imputado fue apercibido de que, si en la próxima audiencia no comparece su abogado particular, se le asignará de manera obligatoria un defensor de oficio. La parte acusadora calificó estas acciones como maniobras dilatorias que retrasan el acceso a la justicia.
RECLAMO EN REDES SOCIALES
En redes sociales, diversos usuarios expresaron su rechazo a la protesta realizada frente al Palacio de Justicia, al considerar que el lanzamiento de huevos y los daños al inmueble constituyen actos de vandalismo que afectan el funcionamiento del recinto y el trabajo de abogados y personal judicial.
Algunos internautas cuestionaron la falta de intervención policial y exigieron la aplicación de la ley, mientras que otros señalaron que este tipo de manifestaciones, a su juicio, no contribuyen a agilizar los procesos judiciales y generan división en la opinión pública.
SOBRE EL CASO
La Fiscalía General del Estado de Durango obtuvo la vinculación a proceso de Alejandro “N” por los delitos de amenazas y violación, en perjuicio de una mujer y una adolescente, respectivamente, tras acreditar elementos probatorios ante un Juez de Control.
TE PUEDE INTERESAR: El trend de imágenes con IA llega a Coahuila y conquista a políticos y funcionarios
De acuerdo con la investigación, el imputado habría amenazado de muerte con un arma de fuego a una mujer el 10 de junio de 2025, en la localidad de Los Ángeles, municipio de Lerdo. Asimismo, el 2 de mayo de 2023, presuntamente cometió actos de carácter sexual en contra de una adolescente en el mismo municipio.
Tras las denuncias, se integraron las carpetas de investigación y se ejecutó una orden de aprehensión en su contra. En la audiencia inicial, el juez dictó prisión preventiva justificada, que deberá cumplir en el Cereso No. 1, y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.