Refuerza Simas labores de desagüe en Torreón ante lluvias y riesgo de encharcamientos
Cuadrillas mantienen vigilancia en cárcamos, alcantarillas y bocas de tormenta
TORREÓN, COAHUILA.- Ante las intensas lluvias registradas este viernes y la posibilidad de que las precipitaciones continúen durante las próximas horas, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón reforzó las acciones preventivas en distintos puntos de la ciudad, principalmente en aquellos donde suelen presentarse acumulaciones de agua.
Como parte del operativo, personal del organismo trabaja en la limpieza de canastillas de los cárcamos pluviales, verifica las condiciones de los motores y mantiene un monitoreo constante de los niveles de la Laguna de Regulación, con el propósito de detectar oportunamente cualquier situación que pudiera comprometer la capacidad de desagüe.
Las labores también se concentran en el retiro de residuos acumulados en alcantarillas y bocas de tormenta, particularmente en sectores considerados críticos, donde las obstrucciones pueden dificultar el paso del agua y provocar encharcamientos o inundaciones.
El despliegue se realiza en coordinación con otras dependencias municipales, como parte de las medidas para reducir posibles afectaciones derivadas de las condiciones climatológicas.
Simas destacó que mantener despejada la infraestructura pluvial resulta indispensable para permitir que el agua de lluvia fluya con mayor rapidez y evitar complicaciones en calles y zonas habitacionales.
Ante la continuidad de las precipitaciones, el organismo hizo un nuevo llamado a la población para evitar arrojar basura, ramas, grasas y otros desechos a las alcantarillas, debido a que estos materiales pueden bloquear las redes de desagüe y agravar las acumulaciones de agua.
La dependencia subrayó que las acciones preventivas requieren también de la colaboración ciudadana, por lo que insistió en mantener libres de residuos las bocas de tormenta y evitar prácticas que puedan obstaculizar el drenaje pluvial, especialmente mientras persistan las lluvias en Torreón.