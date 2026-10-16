Refuerza Simas labores de desagüe en Torreón ante lluvias y riesgo de encharcamientos

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Torreón
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    Refuerza Simas labores de desagüe en Torreón ante lluvias y riesgo de encharcamientos
    El mantenimiento de las bocas de tormenta es una de las medidas implementadas para favorecer el desalojo del agua durante las precipitaciones. SANDRA GÓMEZ

Cuadrillas mantienen vigilancia en cárcamos, alcantarillas y bocas de tormenta

TORREÓN, COAHUILA.- Ante las intensas lluvias registradas este viernes y la posibilidad de que las precipitaciones continúen durante las próximas horas, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón reforzó las acciones preventivas en distintos puntos de la ciudad, principalmente en aquellos donde suelen presentarse acumulaciones de agua.

Como parte del operativo, personal del organismo trabaja en la limpieza de canastillas de los cárcamos pluviales, verifica las condiciones de los motores y mantiene un monitoreo constante de los niveles de la Laguna de Regulación, con el propósito de detectar oportunamente cualquier situación que pudiera comprometer la capacidad de desagüe.

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Las labores también se concentran en el retiro de residuos acumulados en alcantarillas y bocas de tormenta, particularmente en sectores considerados críticos, donde las obstrucciones pueden dificultar el paso del agua y provocar encharcamientos o inundaciones.

$!Dependencias municipales coordinan acciones preventivas para reducir las afectaciones que podrían ocasionar las lluvias en distintos puntos de Torreón.
Dependencias municipales coordinan acciones preventivas para reducir las afectaciones que podrían ocasionar las lluvias en distintos puntos de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El despliegue se realiza en coordinación con otras dependencias municipales, como parte de las medidas para reducir posibles afectaciones derivadas de las condiciones climatológicas.

Simas destacó que mantener despejada la infraestructura pluvial resulta indispensable para permitir que el agua de lluvia fluya con mayor rapidez y evitar complicaciones en calles y zonas habitacionales.

$!Simas llamó a la ciudadanía a evitar arrojar basura, ramas y otros desechos a las alcantarillas para prevenir obstrucciones en la infraestructura pluvial.
Simas llamó a la ciudadanía a evitar arrojar basura, ramas y otros desechos a las alcantarillas para prevenir obstrucciones en la infraestructura pluvial. SANDRA GÓMEZ

Ante la continuidad de las precipitaciones, el organismo hizo un nuevo llamado a la población para evitar arrojar basura, ramas, grasas y otros desechos a las alcantarillas, debido a que estos materiales pueden bloquear las redes de desagüe y agravar las acumulaciones de agua.

$!Las cuadrillas del Simas trabajan en distintos puntos de Torreón ante la posibilidad de que continúen las lluvias durante las próximas horas.
Las cuadrillas del Simas trabajan en distintos puntos de Torreón ante la posibilidad de que continúen las lluvias durante las próximas horas. SANDRA GÓMEZ

La dependencia subrayó que las acciones preventivas requieren también de la colaboración ciudadana, por lo que insistió en mantener libres de residuos las bocas de tormenta y evitar prácticas que puedan obstaculizar el drenaje pluvial, especialmente mientras persistan las lluvias en Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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