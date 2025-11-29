La Laguna se queda sin agua: presas cierran noviembre en niveles críticos

/ 29 noviembre 2025
    La Laguna se queda sin agua: presas cierran noviembre en niveles críticos
    La falta de lluvias impide la recuperación de los cuerpos de agua en La Laguna. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La región enfrenta uno de los almacenamientos más bajos en años, pese a ligera recuperación respecto a 2024

TORREÓN, COAH.- Las presas de la Comarca Lagunera concluyeron noviembre con uno de los niveles más bajos de almacenamiento de la última década, al registrar apenas mil 520 millones de metros cúbicos (Mm³) en conjunto.

Esta situación ha encendido alertas entre autoridades hidráulicas y productores agrícolas, al colocarse las dos principales presas de la región por debajo del porcentaje que garantiza un ciclo agrícola completo.

La presa Lázaro Cárdenas (El Palmito) se ubica en 45 por ciento de su Nivel de Almacenamiento Máximo Ordinario (NAMO), con 1,341 Mm³; mientras que la Francisco Zarco (Las Tórtolas) alcanza 181 Mm³, equivalentes al 58% de su capacidad.

Pese a que estos valores son superiores a los de 2024 —año en que El Palmito llegó a tocar un histórico 31%—, la disponibilidad sigue siendo insuficiente ante la falta de escurrimientos significativos.

Ante este escenario, el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas determinó restringir la extracción de agua para el ciclo agrícola 2026 a solo 750 Mm³, cifra que se suma a los 100 Mm³ asignados al programa federal Agua Saludable para La Laguna.

Con ello, las presas operarán prácticamente a mitad de su capacidad, lo que obligará a ajustar siembras, turnos de riego y métodos de aprovechamiento.

Los especialistas advierten que, de no presentarse lluvias excepcionales en los próximos meses, la región enfrentará un panorama complicado para los productores, especialmente aquellos que dependen de cultivos de alto consumo hídrico como la alfalfa y el nogal.

La recomendación oficial es apostar por sistemas más eficientes de riego y cultivos de menor demanda, para garantizar la permanencia del sector agropecuario lagunero.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

