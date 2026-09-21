Generarán eventos del mes de octubre una ocupación hotelera de hasta el 9% en Saltillo

Entre un 8 y 9% del total de cuartos de hotel que se ocupan durante octubre, se estarán generando por los foráneos que lleguen a Saltillo para asistir a los diferentes eventos que durante ese mes se realizan en la ciudad.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, Raúl Rodarte Leos, dijo que en el mes se tiene una ocupación promedio de 60 mil cuartos, mientras que en octubre se esperan entre 10 mil a 12 mil visitantes foráneos para los diferentes eventos que se tendrán en la ciudad, por lo que estos pueden generar hasta 4,500 cuartos de hotel y representar entre un 8 a 9% del total de cuartos ocupados esos meses.

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Destacó que en la Cumbre Empresarial AMMJE 2026 se realizará del 7 al 10 de octubre y se esperan entre 400 a 450 participantes foráneos que en promedio tendrán tres noches de estadía, además está también la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales de Canacintra del 21 al 23 de octubre, aquí se esperan 800 participantes y de ellos, un 75% serán foráneos.

Asimismo se tendrá el evento de la Comunidad Cristiana como es la conferencia para mujeres Equilibrio que se realizará del 21 al 24 de octubre, donde se espera la participación de más de mil mujeres y en este caso, se prevé que el 80% sean foráneos.

También está el Rodeo Saltillo del 15 al 18 de octubre, donde se estima una participación de 250 mil personas y de ellos, un 10 a 15% serían foráneos entre expositores y asistentes al evento.

Ese mes también se contará con un Congreso de Geriatría sobre Envejecimiento Exitoso, se llevará a cabo del 16 al 17 de octubre, se espera una participación de 500 personas y de ellas un 60 serán foráneas; mientras que en el Saltillera Fest, el 17 de octubre, ahí se espera un aforo de entre 4 mil a 5 mil personas y de ellos, se cree que un 30% serán foráneos.

Finalmente el 11° Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas se espera de cien a 150 asistentes, de los cuales 50% serán foráneos, será el 28 y 29 de octubre, mientras que en el Spoky Town del primero de octubre al primero de noviembre se esperan de 50 mil a 60 mil asistentes.