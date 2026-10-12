La mitad de ‘anexos’ no cuenta con registro regularizado: informe de CCI Laguna

El Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna presentó el informe Salud Mental en Coahuila, en el que destacó que, de los 430 centros de rehabilitación o “anexos” identificados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), únicamente 214, equivalentes al 49 por ciento, cuentan con registro regularizado, mientras que solo 160 operan bajo todas las normas sanitarias, es decir, el 37 por ciento. De acuerdo con el informe, el 83.4 por ciento de las personas recurre a centros informales o administrados por exusuarios. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Marco Zamarripa, director del CCI Laguna, hizo un llamado a la sociedad civil, las universidades y los gobiernos para construir una agenda común que permita contener el impacto de esta problemática en Coahuila.

El informe analiza los cuatro principales desafíos emocionales y de adicciones en la entidad: depresión, ansiedad, adicciones y suicidios. Luis Alfredo Medina, Coordinador de Investigación del CCI, alertó que en Coahuila el 54% de los internamientos en centros de rehabilitación son por consumo de ‘cristal’ (estupefacientes de tipo anfetamínico). Datos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) reportan 3 mil 32 personas anexadas en centros regularizados (83% hombres y 26% de menores de 12 a 17 años), liderando Torreón con 1,217 internamientos y Saltillo con 725. Con base en la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE), el 9.9% de los adultos coahuilenses (246,051 personas) sufren indicios de depresión (12.6% mujeres contra 7.3% hombres), mientras que el 16.4% (406,700 personas) reporta síntomas de ansiedad (21.9% mujeres vs 10.4% hombres). César Rodríguez, Investigador del CCI, señaló que aunque ambos problemas afectan a la población en general, son las mujeres quienes más buscan atención clínica, representando el 70% de las consultas por depresión y el 73% por ansiedad. En 2025 se registraron 345 suicidios en Coahuila (+105% en 10 años), con una tasa de 8.5 por 100 mil hab. (8° lugar nacional) y siendo la 1ª causa de muerte en jóvenes de 25 a 34 años.

En contraste, la infraestructura pública para atender la salud mental resulta insuficiente. Según el informe, Coahuila cuenta con apenas 28 psiquiatras y 154 psicólogos en el sector público, lo que representa una tasa de 0.8 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, frente a los 10 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Marco Zamarripa enfatizó que detrás de cada cifra hay historias que no fueron escuchadas a tiempo. El CCI propuso destinar mayor presupuesto, descentralización de especialistas e instrumentar un Padrón Único para regularizar y supervisar todos los centros de rehabilitación en el estado.

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