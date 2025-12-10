Cae en Durango Édgar ‘N’, ‘Limones’, y sacude la región Laguna con despliegue de fuerzas federales (video)

Coahuila
/ 10 diciembre 2025
    Cae en Durango Édgar ‘N’, ‘Limones’, y sacude la región Laguna con despliegue de fuerzas federales (video)
    Elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República mantienen acordonada la zona Centro tras los cateos realizados como parte de un operativo federal. FOTO: CORTESÍA

La detención de Édgar “N”, alias “Limones”, en Durango desató un amplio operativo federal con cateos y despliegues simultáneos en Coahuila y Durango, dirigido contra redes de extorsión y estructuras del crimen organizado

REGIÓN LAGUNA.- La detención en Durango de Édgar “N”, alias “Limones”, presunto integrante de la organización criminal “Los Cabrera”, detonó un amplio operativo federal con despliegues simultáneos en Coahuila y Durango, encabezados por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.

TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’

De acuerdo con información difundida por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, la captura se concretó como un golpe directo a las redes de extorsión, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum. El funcionario detalló que el detenido era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, además de operar las finanzas del grupo delictivo. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó operaciones irregulares vinculadas con extorsión y fraude, y durante la acción se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico.

Tras la captura, se activó un fuerte despliegue de elementos de la Marina y fuerzas ministeriales en distintos puntos de la región.

En la zona Centro, en el cruce de la avenida Victoria y la calle 20 de Noviembre, se implementó un cateo en una propiedad cercana a las oficinas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), lo que derivó en el acordonamiento de al menos dos manzanas.

De manera simultánea, en la capital de Durango se desplegaron operativos en al menos dos colonias, donde de forma extraoficial se reportó el aseguramiento de una bodega y la posible detención de personas, sin confirmación oficial hasta el momento.

$!La captura de Édgar “N”, alias “Limones”, en Durango detonó un despliegue federal simultáneo en Coahuila y Durango.
La captura de Édgar “N”, alias “Limones”, en Durango detonó un despliegue federal simultáneo en Coahuila y Durango. FOTO: CORTESÍA

En Torreón también se registró una importante movilización de fuerzas federales, lo que refuerza la hipótesis de un operativo coordinado y de gran alcance en diversos municipios de la región. En la capital duranguense se reportaron además intervenciones en varias colonias y fraccionamientos.

Información en proceso

Temas


Decomisos
Detenciones

Localizaciones


Coahuila
Durango

Personajes


Omar García Harfuch

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Enfrenta acusaciones por presunto lavado de dinero por más de 73 millones de pesos.

‘Lo persiguen tres veces por lo mismo’: la nueva defensa de César Duarte
true

Saltillo: Javier Díaz González y su primer informe de gobierno
El denunciante dijo que apelará la resolución judicial, al considerar que su caso debía sentar un precedente en la aplicación objetiva de la Ley Olimpia y la perspectiva de género.

Coahuila: absuelven a la primera mujer llevada a juicio aplicando la Ley Olimpia
Explicó que si bien el ISN no es el único factor que toman en cuenta las empresas, sí le restará competitividad al Estado y ayudará a la Entidad vecina a llevar inversión.

Atraería ISN de Nuevo León más IED... ¡a Saltillo!

true

Largo pasillo a la salida
Diciembre impulsa el uso de plataformas como DrawNames, Pikkado y Elfster, que facilitan los intercambios de regalos con herramientas automatizadas para coordinar participantes y realizar sorteos

5 plataformas para organizar intercambios navideños fácilmente: así funcionan
true

Se puede decir... Que Trump vuelve a ‘amenazar’
Ana Corina Sosa, hija de Machado, recibió el premio en representación de su madre.

Salió María Corina Machado de Venezuela en barco para intentar llegar a Oslo: NYT