Cae en Durango Édgar ‘N’, ‘Limones’, y sacude la región Laguna con despliegue de fuerzas federales (video)

REGIÓN LAGUNA.- La detención en Durango de Édgar “N”, alias “Limones”, presunto integrante de la organización criminal “Los Cabrera”, detonó un amplio operativo federal con despliegues simultáneos en Coahuila y Durango, encabezados por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República. TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’ De acuerdo con información difundida por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, la captura se concretó como un golpe directo a las redes de extorsión, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum. El funcionario detalló que el detenido era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, además de operar las finanzas del grupo delictivo. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó operaciones irregulares vinculadas con extorsión y fraude, y durante la acción se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico.

Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la... pic.twitter.com/kfqEV5pI8N — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 10, 2025

Tras la captura, se activó un fuerte despliegue de elementos de la Marina y fuerzas ministeriales en distintos puntos de la región. En la zona Centro, en el cruce de la avenida Victoria y la calle 20 de Noviembre, se implementó un cateo en una propiedad cercana a las oficinas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), lo que derivó en el acordonamiento de al menos dos manzanas.

De manera simultánea, en la capital de Durango se desplegaron operativos en al menos dos colonias, donde de forma extraoficial se reportó el aseguramiento de una bodega y la posible detención de personas, sin confirmación oficial hasta el momento.