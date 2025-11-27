Listo Alcalde de Torreón para rendir su primer informe de su segundo periodo al frente de Torreón

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Cepeda declaró que prácticamente todo está listo para rendir el primer informe de gobierno de su segundo periodo al frente del municipio, el próximo jueves 4 de diciembre a las 12.00 horas en el Teatro Nazas.

Destacó que este informe será una oportunidad para mostrar los avances alcanzados en áreas clave como seguridad, infraestructura y desarrollo social, además de presentar nuevas estrategias para responder a las necesidades de la población.

Adelantó que va a ser un informe nutrido de información, con anuncios importantes y sobre todo con buenos números, ya que se ha hecho un trabajo importante, sin deudas, aunque todavía existen muchos retos por delante, propio de una ciudad dinámica.

Resaltó que la administración municipal ha priorizado la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual se ve reflejado en la gestión responsable de los recursos públicos y en la ausencia de compromisos financieros heredados.

Como orden de gobierno, el municipio ha construido la parte que le corresponde para que los empresarios inviertan y trabajen con seguridad.

Señaló también que se han fortalecido las alianzas con el sector privado y se han impulsado políticas que favorecen la generación de empleo, contribuyendo así al crecimiento económico local y al bienestar de las familias torreonenses.