Llama Municipio de Torreón a sumar esfuerzos ciudadanos por la calidad del aire

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Llama Municipio de Torreón a sumar esfuerzos ciudadanos por la calidad del aire
    Con fáciles prácticas, la ciudadanía puede contribuir a mejorar la calidad del aire. SANDRA GÓMEZ

Recomienda evitar de manera estricta la quema de basura, hojas secas y llantas

TORREÓN, COAHUILA.- En el marco del Día Interamericano de la Calidad del Aire, que se conmemora el segundo viernes de agosto, el Ayuntamiento de Torreón exhortó a la población a adoptar hábitos que reduzcan la emisión de contaminantes y favorezcan el entorno de la ciudad.

El director de Medio Ambiente, Marcelo Sánchez Adame, subrayó que las condiciones atmosféricas inciden de forma directa en la salud y el bienestar colectivo, por lo que su preservación demanda la corresponsabilidad de la sociedad civil desde el hogar y los centros de trabajo, más allá de la labor gubernamental.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/cae-en-madrid-exnotario-de-torreon-buscado-por-presunto-fraude-GN22854345

Para mitigar el impacto ambiental, la dependencia municipal recomendó evitar de manera estricta la quema de basura, hojas secas, llantas u otros residuos, práctica que libera sustancias tóxicas y eleva riesgos de siniestros.

Asimismo, instó a los propietarios de vehículos a realizar la verificación mecánica para controlar emisiones, además de priorizar alternativas de movilidad sustentable como caminar, utilizar la bicicleta, recurrir al transporte público o compartir traslados.

Entre las medidas complementarias destacan el cuidado y conservación de las áreas verdes, la participación en jornadas de reforestación, el freno al depósito de desechos en la vía pública o terrenos baldíos —foco común de quemas clandestinas— y la sustitución de productos domésticos contaminantes por opciones ecológicas.

La administración municipal ratificó que mantendrá los programas permanentes de educación y concientización ambiental para fortalecer la cultura ecológica comunitaria en el municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contaminación
Calidad del aire

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Falla paraliza rastros de sacrificio en Coahuila
Autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades.

Detienen a dos menores por homicidio de estudiante del Conalep en Saltillo
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron labores de abanderamiento en la carretera.

Vuelca tráiler y derriba barreras de contención en Los Chorros, Arteaga

Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo

Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo
Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel

Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel
Talento. Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso forman parte del elenco de ‘El Desaire’, película que nació en Saltillo y ha recorrido festivales internacionales.

‘El Desaire’ llevará el orgullo de Saltillo a los cines de México
El barrio despidió a Johan Jared en la colonia Rubén Jaramillo.

Despiden a Johan Jared en Saltillo; exigen justicia tras fatal agresión
El fallo de la licitación principal se dará a conocer el 19 de agosto, cuando se definirá la empresa encargada de la obra.

Se perfila Consorcio Constructor Saltillo a construir Gran Forum de Expo Coahuila; propone 677 mdp