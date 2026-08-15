Llama Municipio de Torreón a sumar esfuerzos ciudadanos por la calidad del aire

El director de Medio Ambiente, Marcelo Sánchez Adame, subrayó que las condiciones atmosféricas inciden de forma directa en la salud y el bienestar colectivo, por lo que su preservación demanda la corresponsabilidad de la sociedad civil desde el hogar y los centros de trabajo, más allá de la labor gubernamental.

TORREÓN, COAHUILA.- En el marco del Día Interamericano de la Calidad del Aire, que se conmemora el segundo viernes de agosto, el Ayuntamiento de Torreón exhortó a la población a adoptar hábitos que reduzcan la emisión de contaminantes y favorezcan el entorno de la ciudad.

Para mitigar el impacto ambiental, la dependencia municipal recomendó evitar de manera estricta la quema de basura, hojas secas, llantas u otros residuos, práctica que libera sustancias tóxicas y eleva riesgos de siniestros.

Asimismo, instó a los propietarios de vehículos a realizar la verificación mecánica para controlar emisiones, además de priorizar alternativas de movilidad sustentable como caminar, utilizar la bicicleta, recurrir al transporte público o compartir traslados.

Entre las medidas complementarias destacan el cuidado y conservación de las áreas verdes, la participación en jornadas de reforestación, el freno al depósito de desechos en la vía pública o terrenos baldíos —foco común de quemas clandestinas— y la sustitución de productos domésticos contaminantes por opciones ecológicas.

La administración municipal ratificó que mantendrá los programas permanentes de educación y concientización ambiental para fortalecer la cultura ecológica comunitaria en el municipio.