Llaman en Torreón a reducir el consumo de electricidad con medidas sencillas desde el hogar

Con motivo del Día Mundial del Ahorro de Energía, que se conmemora cada 21 de octubre, la Dirección General de Medio Ambiente de Torreón exhortó a la población a adoptar prácticas responsables que permitan evitar el desperdicio de electricidad, tanto en las viviendas como en escuelas y centros de trabajo.

TORREÓN, COAH.- Apagar las luces que no se utilizan, desconectar aparatos eléctricos y aprovechar la iluminación natural son algunas de las medidas que pueden ayudar a reducir el consumo de electricidad en los hogares, además de representar un ahorro económico para las familias y contribuir a la protección del medio ambiente.

Marcelo Sánchez Adame, titular de la dependencia municipal, señaló que una parte importante del consumo energético puede reducirse mediante cambios sencillos en las actividades cotidianas, sin necesidad de realizar grandes inversiones o modificar de manera considerable las rutinas familiares.

Entre las principales recomendaciones destacó sustituir los focos convencionales por tecnología LED, aprovechar durante el día la entrada de luz natural y desconectar cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no estén en funcionamiento.

También hizo énfasis en el uso adecuado de los electrodomésticos, particularmente del refrigerador, cuya puerta debe permanecer cerrada el mayor tiempo posible para evitar un consumo innecesario de energía.

Asimismo, recomendó revisar periódicamente las condiciones de los equipos eléctricos para garantizar su correcto funcionamiento.

En cuanto a los sistemas de aire acondicionado, Sánchez Adame indicó que es importante utilizarlos de manera moderada y mantener cerradas puertas y ventanas mientras se encuentran encendidos, a fin de aprovechar mejor su funcionamiento y evitar un mayor gasto de electricidad.

El funcionario explicó que fomentar una cultura de ahorro energético no requiere esfuerzos extraordinarios, sino mayor atención a la manera en que se utilizan diariamente los aparatos eléctricos, pues la suma de pequeñas acciones puede generar beneficios tanto para la economía familiar como para el entorno.

En ese sentido, invitó a los torreonenses a compartir estas recomendaciones con sus familias y promover hábitos de consumo más responsables, al considerar que el cuidado de los recursos comienza con las decisiones que se toman todos los días.