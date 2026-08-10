Llegará al Murel de Torreón exposición sobre diáspora africana

TORREÓN, COAH.- La presencia afrodescendiente en México, sus raíces culturales y la relación entre memoria, identidad y territorio llegarán esta semana al Museo Regional de La Laguna (Murel), con la exposición “Afromex: Ontologías de la Diáspora”, de la artista e investigadora Ebony Marie Bailey. La muestra será inaugurada este jueves 13 de agosto a las 19:00 horas y permanecerá abierta al público hasta el 20 de septiembre, con entrada gratuita. La propuesta busca generar una reflexión sobre las distintas formas en que la herencia africana forma parte de la construcción cultural de México y de sus comunidades.

A través del arte y la investigación, Bailey plantea una mirada hacia las experiencias de las poblaciones afrodescendientes, abordando elementos relacionados con memoria, pertenencia, territorio y diversidad. El concepto de diáspora africana permite acercarse a historias que se han desarrollado en distintos territorios y que conservan vínculos culturales pese a sus diferentes contextos. La temática cobra relevancia en un país cuya identidad cultural se ha construido a partir de múltiples raíces y expresiones. Los estudios sobre la diáspora africana destacan precisamente la importancia de reconocer las experiencias históricas, las formas de organización comunitaria y las expresiones culturales desarrolladas por poblaciones afrodescendientes en América Latina. La exposición ofrecerá al público lagunero una oportunidad para acercarse a estas perspectivas mediante una propuesta artística que relaciona creación e investigación. El Murel se convertirá así en un espacio para abordar la diversidad cultural desde una mirada contemporánea.

“AFROMEX: Ontologías de la Diáspora” podrá visitarse gratuitamente durante más de un mes, por lo que la invitación se extiende a familias, estudiantes, investigadores y público interesado en conocer otras narrativas sobre la identidad y la cultura mexicana.

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