Lleva DIF Torreón prevención del cáncer de mama a mil 500 personas en cinco centros comunitarios

TORREÓN, COAH.- Alrededor de mil 500 personas participaron en las 30 conferencias que DIF Torreón llevó a cinco centros comunitarios durante octubre para promover la detección oportuna del cáncer de mama y ofrecer herramientas de contención y acompañamiento. El ciclo cerró en el Centro Comunitario Zaragoza Sur, donde cerca de 50 vecinas y vecinos asistieron a una jornada que combinó información preventiva con actividades de bienestar emocional.

Como parte del encuentro, se ofrecieron una plática de prevención, una sesión de cuencos y dinámicas orientadas al autocuidado y al acompañamiento físico y emocional. La actividad marcó el cierre del programa de conferencias de Prevención, Contención y Acompañamiento, integrado a la campaña DIF Rosa. Las jornadas se desarrollaron los días 19, 21, 23, 26, 28 y 30 de octubre en los centros comunitarios Eduardo Guerra, Nueva Merced, Nueva Rosita, Zaragoza Sur y Carolinas. De acuerdo con el organismo, cada conferencia reunió a un promedio de 50 asistentes. La presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó que el cuidado de la salud y la prevención del cáncer de mama requieren atención durante todo el año, por lo que el esfuerzo debe continuar más allá de las actividades de octubre.

Señaló que la participación del organismo en esta campaña mundial busca generar conciencia sobre la importancia de detectar a tiempo la enfermedad y mantener el autocuidado como una práctica cotidiana. DIF Torreón informó que estas acciones forman parte de las prioridades de salud y prevención de la administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, con el propósito de acercar información y acompañamiento a las familias en sus propias colonias.

Tras concluir el ciclo, el organismo reiteró que dará continuidad a las actividades de prevención y bienestar en beneficio de las familias laguneras.

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