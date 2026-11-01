Lleva DIF Torreón prevención del cáncer de mama a mil 500 personas en cinco centros comunitarios

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    Lleva DIF Torreón prevención del cáncer de mama a mil 500 personas en cinco centros comunitarios
    Las conferencias acercaron información sobre prevención y detección oportuna del cáncer de mama a las familias de Torreón. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Más de mil 500 personas participaron en 30 conferencias realizadas en cinco centros comunitarios de Torreón para promover la detección oportuna del cáncer de mama y el bienestar emocional

TORREÓN, COAH.- Alrededor de mil 500 personas participaron en las 30 conferencias que DIF Torreón llevó a cinco centros comunitarios durante octubre para promover la detección oportuna del cáncer de mama y ofrecer herramientas de contención y acompañamiento.

El ciclo cerró en el Centro Comunitario Zaragoza Sur, donde cerca de 50 vecinas y vecinos asistieron a una jornada que combinó información preventiva con actividades de bienestar emocional.

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Como parte del encuentro, se ofrecieron una plática de prevención, una sesión de cuencos y dinámicas orientadas al autocuidado y al acompañamiento físico y emocional. La actividad marcó el cierre del programa de conferencias de Prevención, Contención y Acompañamiento, integrado a la campaña DIF Rosa.

Las jornadas se desarrollaron los días 19, 21, 23, 26, 28 y 30 de octubre en los centros comunitarios Eduardo Guerra, Nueva Merced, Nueva Rosita, Zaragoza Sur y Carolinas. De acuerdo con el organismo, cada conferencia reunió a un promedio de 50 asistentes.

La presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó que el cuidado de la salud y la prevención del cáncer de mama requieren atención durante todo el año, por lo que el esfuerzo debe continuar más allá de las actividades de octubre.

$!El Centro Comunitario Zaragoza Sur fue sede de la jornada que marcó el cierre del ciclo de actividades de DIF Rosa.
El Centro Comunitario Zaragoza Sur fue sede de la jornada que marcó el cierre del ciclo de actividades de DIF Rosa. SANDRA GÓMEZ

Señaló que la participación del organismo en esta campaña mundial busca generar conciencia sobre la importancia de detectar a tiempo la enfermedad y mantener el autocuidado como una práctica cotidiana.

DIF Torreón informó que estas acciones forman parte de las prioridades de salud y prevención de la administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, con el propósito de acercar información y acompañamiento a las familias en sus propias colonias.

$!Las actividades incluyeron pláticas preventivas, sesiones de cuencos y dinámicas enfocadas en el autocuidado y el bienestar emocional.
Las actividades incluyeron pláticas preventivas, sesiones de cuencos y dinámicas enfocadas en el autocuidado y el bienestar emocional. SANDRA GÓMEZ

Tras concluir el ciclo, el organismo reiteró que dará continuidad a las actividades de prevención y bienestar en beneficio de las familias laguneras.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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