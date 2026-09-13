Llevan paquetes de educación inicial a Casa Nana, en Torreón

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    Llevan paquetes de educación inicial a Casa Nana, en Torreón
    Representantes del DIF Torreón, Mejora Coahuila y otras instancias participaron en la entrega de los paquetes educativos destinados a los menores de Casa Nana. CORTESÍA

El material fue entregado con participación de la estrategia Mejora Coahuila y la Secretaría de Educación; el DIF Torreón señaló que será destinado a la atención de la primera infancia

TORREÓN, COAH.- Niñas y niños de Casa Nana recibieron paquetes de material de educación inicial, como parte de una entrega realizada con participación de la estrategia Mejora Coahuila y la Secretaría de Educación del Estado.

Durante una visita al centro de asistencia social, la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, recibió los paquetes y agradeció el apoyo del Gobierno de Coahuila para las actividades que se realizan con los menores atendidos en este espacio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/reactivan-movilizacion-por-presunta-pantera-tras-nuevo-reporte-en-torreon-BC23473057

Bremer de Cepeda señaló que este tipo de aportaciones se incorpora al trabajo de atención y desarrollo que Casa Nana ofrece a niñas y niños en condición de vulnerabilidad.

El centro de asistencia social cuenta además con una nueva velaria y un área de juegos exteriores, espacios que fueron habilitados recientemente con apoyo de la administración municipal para las actividades de los menores.

$!Niñas y niños de Casa Nana recibieron paquetes de material de educación inicial durante la visita de representantes municipales y estatales.
Niñas y niños de Casa Nana recibieron paquetes de material de educación inicial durante la visita de representantes municipales y estatales. CORTESÍA

Durante el encuentro, representantes municipales y estatales señalaron que mantendrán la coordinación para apoyar las acciones dirigidas a la primera infancia y a las familias atendidas mediante este centro.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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