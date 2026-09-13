Llevan paquetes de educación inicial a Casa Nana, en Torreón
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El material fue entregado con participación de la estrategia Mejora Coahuila y la Secretaría de Educación; el DIF Torreón señaló que será destinado a la atención de la primera infancia
TORREÓN, COAH.- Niñas y niños de Casa Nana recibieron paquetes de material de educación inicial, como parte de una entrega realizada con participación de la estrategia Mejora Coahuila y la Secretaría de Educación del Estado.
Durante una visita al centro de asistencia social, la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, recibió los paquetes y agradeció el apoyo del Gobierno de Coahuila para las actividades que se realizan con los menores atendidos en este espacio.
Bremer de Cepeda señaló que este tipo de aportaciones se incorpora al trabajo de atención y desarrollo que Casa Nana ofrece a niñas y niños en condición de vulnerabilidad.
El centro de asistencia social cuenta además con una nueva velaria y un área de juegos exteriores, espacios que fueron habilitados recientemente con apoyo de la administración municipal para las actividades de los menores.
Durante el encuentro, representantes municipales y estatales señalaron que mantendrán la coordinación para apoyar las acciones dirigidas a la primera infancia y a las familias atendidas mediante este centro.