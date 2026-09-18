Localizan a hombre sin vida en los límites entre Coahuila y Durango

FCO I. MADERO, COAH.- Una persona fue localizada sin vida durante la mañana de este viernes a un costado del camino que comunica a los ejidos La Fortuna y Porvenir, en una zona rural que marca la cercanía entre Gómez Palacio, Durango, y Francisco I. Madero, Coahuila. El reporte ocurrió alrededor de las 09:30 horas, cuando habitantes de la zona alertaron sobre la presencia de un hombre a un costado de la vialidad, cerca de uno de los canales que atraviesan esta región limítrofe. De acuerdo con los primeros datos recabados en el sitio, el hombre era buscado desde la noche del jueves y una familiar habría acudido al lugar, donde presuntamente lo reconoció.

De manera preliminar, la persona fue identificada como Daniel Ramos Fabela, de entre 30 y 35 años de edad, quien sería vecino de la zona de La Fortuna. Al momento del hallazgo vestía pantalón de mezclilla, playera negra y tenis blancos. El punto donde fue encontrado el cuerpo se ubica del lado de Durango, por lo que las diligencias quedaron bajo responsabilidad de las autoridades de esa entidad. Personal investigador y de Servicios Periciales deberá establecer la causa y circunstancias del fallecimiento, además de determinar si existe algún indicio que permita establecer cómo ocurrió el deceso. La ubicación del hallazgo vuelve relevante la delimitación territorial de la zona. La Fortuna pertenece al municipio de Gómez Palacio, mientras que Porvenir forma parte de Francisco I. Madero; ambos asentamientos están comunicados mediante caminos rurales separados en algunos puntos por canales de riego.

El mismo tramo carretero tiene antecedentes de hechos mortales. En mayo de 2023, un joven de 17 años murió tras ser atropellado mientras circulaba en motocicleta por el camino entre La Fortuna y Porvenir. Hasta el momento no se había establecido públicamente la causa de muerte del hombre localizado este viernes ni se había confirmado oficialmente que se tratara de un hecho violento. Será la Fiscalía General del Estado de Durango la que determine, mediante las investigaciones y estudios forenses, qué ocurrió.