Localizan a hombre sin vida en los límites entre Coahuila y Durango

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Localizan a hombre sin vida en los límites entre Coahuila y Durango
    Personal investigador acudió al camino que comunica los ejidos La Fortuna y Porvenir, donde durante la mañana de este viernes fue localizada una persona sin vida. CORTESÍA

El reporte ocurrió durante la mañana de este viernes y movilizó a corporaciones hacia el camino rural que conecta ambas comunidades

FCO I. MADERO, COAH.- Una persona fue localizada sin vida durante la mañana de este viernes a un costado del camino que comunica a los ejidos La Fortuna y Porvenir, en una zona rural que marca la cercanía entre Gómez Palacio, Durango, y Francisco I. Madero, Coahuila.

El reporte ocurrió alrededor de las 09:30 horas, cuando habitantes de la zona alertaron sobre la presencia de un hombre a un costado de la vialidad, cerca de uno de los canales que atraviesan esta región limítrofe. De acuerdo con los primeros datos recabados en el sitio, el hombre era buscado desde la noche del jueves y una familiar habría acudido al lugar, donde presuntamente lo reconoció.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/entregan-premio-estatal-de-periodismo-2026-en-coahuila-destacan-fotografos-y-colaboradores-de-vanguardia-NC23564191

De manera preliminar, la persona fue identificada como Daniel Ramos Fabela, de entre 30 y 35 años de edad, quien sería vecino de la zona de La Fortuna. Al momento del hallazgo vestía pantalón de mezclilla, playera negra y tenis blancos.

El punto donde fue encontrado el cuerpo se ubica del lado de Durango, por lo que las diligencias quedaron bajo responsabilidad de las autoridades de esa entidad. Personal investigador y de Servicios Periciales deberá establecer la causa y circunstancias del fallecimiento, además de determinar si existe algún indicio que permita establecer cómo ocurrió el deceso.

La ubicación del hallazgo vuelve relevante la delimitación territorial de la zona. La Fortuna pertenece al municipio de Gómez Palacio, mientras que Porvenir forma parte de Francisco I. Madero; ambos asentamientos están comunicados mediante caminos rurales separados en algunos puntos por canales de riego.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fallece-adolescente-de-17-anos-tras-posible-intento-de-suicidio-en-saltillo-ID23577528

El mismo tramo carretero tiene antecedentes de hechos mortales. En mayo de 2023, un joven de 17 años murió tras ser atropellado mientras circulaba en motocicleta por el camino entre La Fortuna y Porvenir.

Hasta el momento no se había establecido públicamente la causa de muerte del hombre localizado este viernes ni se había confirmado oficialmente que se tratara de un hecho violento. Será la Fiscalía General del Estado de Durango la que determine, mediante las investigaciones y estudios forenses, qué ocurrió.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Investigaciones
Reportes

Localizaciones


francisco I. madero

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Megadecomiso sin detenidos... Lo más raro

Megadecomiso sin detenidos... Lo más raro
El piano centenario de Saltillo: el Steinway olvidado de la Miguel López Ávila

El piano centenario de Saltillo: el Steinway olvidado de la Miguel López Ávila
true

Reprueba subsecretario de SSP examen de aptitud laboral
Personal de Servicios Periciales acudió a la tienda de conveniencia para realizar las diligencias correspondientes.

Muere trabajadora de tienda de conveniencia en el Centro de Saltillo
Natalia Verduzco compartió con VANGUARDIA el relato de su familia sobre las circunstancias previas a la muerte de su padre.

‘Nos fallaron como clínica’, sin médicos ni supervisión nocturna; revelan descuidos dentro de clínica de rehabilitación Gaia en Saltillo
El cuadro saltillense continúa con actividad en la Liga Premier y la Copa Promesas durante este inicio de temporada.

FC Santiago vs Saltillo Soccer: horario y dónde ver la Jornada 4
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, arriba a la derecha, y funcionarios de la UE asisten a la Cumbre de los Ocho Cárpatos el viernes 18 de septiembre de 2026 en Bukovel, al oeste de Ucrania.

Zelensky recibe a líderes mundiales para una cumbre regional en Ucrania en medio de la invasión rusa
Patrick se quedó sin hijos en 2023 después de regresar a su casa en Massachusetts y descubrir que Lindsay había estrangulado a sus tres hijos: Cora, de 5 años, Dawson, de 3 años, y Callan, de 8 meses.

Nueva esposa de Patrick Clancy le muestra su apoyo a su marido y critica duramente los ataques contra él