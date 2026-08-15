Localizan cadáver de un hombre junto a la carretera Torreón-San Pedro
Hallan a un hombre de aproximadamente 50 años sin vida en un predio cercano a la carretera Torreón-San Pedro
FRANCISCO I. MADERO, COAH.- Durante la mañana de este sábado, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, de aproximadamente 50 años de edad, fue descubierto en un predio aledaño a la carretera Torreón-San Pedro, en las inmediaciones de la colonia Nuevo Jaboncillo.
La alerta a los números de emergencia se generó cerca de las 8:00 horas, lo que movilizó a corporaciones de seguridad tras reportarse el hallazgo de una persona inerte en el sector.
Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrito a la Delegación Laguna II, se presentó en la zona para asegurar el perímetro y dar inicio a las primeras indagatorias.
De acuerdo con el parte de las autoridades, el occiso yacía boca arriba dentro de un terreno a cielo abierto utilizado comúnmente para tirar escombros y basura. El cuerpo ya presentaba signos de descomposición y una mancha rojiza en la región nasal.
Aunque a simple vista no se apreciaron indicios evidentes de agresión física, será a través de la necropsia de ley como se determine la causa formal del deceso y se logre la identificación de la persona.