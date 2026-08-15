Localizan cadáver de un hombre junto a la carretera Torreón-San Pedro

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    Localizan cadáver de un hombre junto a la carretera Torreón-San Pedro
    Autoridades acordonaron el predio donde fue localizado el cuerpo sin vida. SANDRA GÓMEZ

Hallan a un hombre de aproximadamente 50 años sin vida en un predio cercano a la carretera Torreón-San Pedro

FRANCISCO I. MADERO, COAH.- Durante la mañana de este sábado, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, de aproximadamente 50 años de edad, fue descubierto en un predio aledaño a la carretera Torreón-San Pedro, en las inmediaciones de la colonia Nuevo Jaboncillo.

La alerta a los números de emergencia se generó cerca de las 8:00 horas, lo que movilizó a corporaciones de seguridad tras reportarse el hallazgo de una persona inerte en el sector.

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Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrito a la Delegación Laguna II, se presentó en la zona para asegurar el perímetro y dar inicio a las primeras indagatorias.

De acuerdo con el parte de las autoridades, el occiso yacía boca arriba dentro de un terreno a cielo abierto utilizado comúnmente para tirar escombros y basura. El cuerpo ya presentaba signos de descomposición y una mancha rojiza en la región nasal.

Aunque a simple vista no se apreciaron indicios evidentes de agresión física, será a través de la necropsia de ley como se determine la causa formal del deceso y se logre la identificación de la persona.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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