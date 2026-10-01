Manolo Jiménez destaca nuevas inversiones con apertura de parque industrial en Torreón

TORREÓN, COAH.- La apertura de un nuevo parque industrial de VYNMSA en Torreón, con una inversión cercana a los 800 millones de pesos, fue presentada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas como una señal de la llegada de nuevos proyectos y empleos a La Laguna. Durante el acto inaugural, al que asistió junto con el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, el mandatario estatal destacó que la infraestructura permitirá facilitar la instalación de más empresas y fortalecer la generación de empleos.

“En Torreón, junto con el alcalde Miguel Riquelme inauguramos el Parque Industrial VYNMSA, con una inversión de alrededor de 800 millones de pesos y que ayudará mucho a la llegada de más empresas y empleos para nuestra gente”, señaló. Jiménez Salinas felicitó a los inversionistas por el proyecto y reconoció su participación en la generación de empleos, al considerar esta actividad como uno de los principales factores para mejorar las condiciones de vida de la población. Adelantó que durante las próximas semanas se darán a conocer nuevas inversiones para La Laguna. Ante el escenario de incertidumbre económica, el Gobernador sostuvo que Coahuila ha optado por fortalecer las condiciones para atraer capital, con estabilidad laboral, estado de derecho, mano de obra calificada, servicios y seguridad. “En Coahuila hemos entendido que como estado no generamos los empleos ni hacemos las inversiones, pero sí podemos ser punto de encuentro para trabajar en equipo y, juntos, generar las condiciones que hoy en día tenemos y que nos permitan ser uno de los cinco estados más competitivos de México”, afirmó.

EL PROYECTO CONTEMPLA 12 EDIFICIOS El mandatario estatal también destacó la coordinación entre autoridades y sectores productivos en Torreón, La Laguna y Coahuila para impulsar proyectos de carácter económico. En materia de seguridad, reiteró que el Gobierno estatal mantiene inversiones y acciones para preservar las condiciones de paz y tranquilidad en las distintas regiones. “La garantía que tienen las y los coahuilenses es que viven en un estado de instituciones, donde mandamos las instituciones, y trabajamos en equipo con la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, los ciudadanos, y eso es una certeza para todas y todos”, indicó. Por su parte, Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que el proyecto representa confianza, desarrollo económico y nuevas oportunidades para Torreón, La Laguna y Coahuila.

Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, destacó que el nuevo parque industrial amplía la infraestructura disponible para recibir empresas, atender el crecimiento de las compañías ya instaladas y fortalecer la actividad industrial de la región. Mario Chapa del Campo, CEO de VYNMSA Torreón, informó que el proyecto contempla la construcción de 12 edificios industriales, de los cuales cuatro ya se encuentran terminados.

“Este proyecto es más que hectáreas, edificios, infraestructura; es confianza en Torreón, en Coahuila y en la gente”, expresó. Al evento asistieron Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; Verónica Martínez García, diputada federal; Felipe González Miranda, diputado local; Hugo Dávila Prado, secretario Regional de La Laguna; Alejandro González Quezada, presidente del Consejo VYNMSA; Fidel Villanueva Tarín, presidente de la Canaco, y Manolo Martín Bello, director general de Grupo INMEX.