Mantiene Protección Civil operativos preventivos por condiciones de viento en Torreón

TORREÓN, COAH.- Ante las condiciones climáticas que se han presentado en los últimos días, con presencia de vientos fuertes, personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón mantiene recorridos permanentes de revisión de infraestructura y lonas en distintos puntos de la ciudad, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos a la población.

El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que recientemente se han realizado al menos cuatro revisiones de lonas que se encontraban desprendidas o en riesgo de caer, lo que permitió intervenir de manera oportuna y evitar posibles accidentes.

Explicó que los operativos incluyen recorridos programados y revisiones físicas, así como peritajes estructurales para verificar que no existan desprendimientos o fallas que representen un peligro. En caso de detectarse alguna irregularidad, se emiten las indicaciones correspondientes para que sean atendidas de manera inmediata.