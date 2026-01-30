Mantiene Protección Civil operativos preventivos por condiciones de viento en Torreón
Los recorridos incluyen peritajes estructurales y revisiones físicas de infraestructura urbana
TORREÓN, COAH.- Ante las condiciones climáticas que se han presentado en los últimos días, con presencia de vientos fuertes, personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón mantiene recorridos permanentes de revisión de infraestructura y lonas en distintos puntos de la ciudad, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos a la población.
El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que recientemente se han realizado al menos cuatro revisiones de lonas que se encontraban desprendidas o en riesgo de caer, lo que permitió intervenir de manera oportuna y evitar posibles accidentes.
Explicó que los operativos incluyen recorridos programados y revisiones físicas, así como peritajes estructurales para verificar que no existan desprendimientos o fallas que representen un peligro. En caso de detectarse alguna irregularidad, se emiten las indicaciones correspondientes para que sean atendidas de manera inmediata.
“Se hace la revisión física con recorridos programados, además del peritaje estructural, en el cual se verifica que no haya algún desprendimiento. En su caso, se hacen las indicaciones para que se atiendan las áreas de oportunidad con prontitud”, detalló el funcionario.
Juárez Llanas señaló que estas acciones forman parte del trabajo cotidiano de la dependencia, en el que se supervisa que las estructuras estén correctamente colocadas y en condiciones seguras, lo cual ha sido fundamental para prevenir accidentes y proteger a peatones y automovilistas.
Durante la temporada de vientos, el director de Protección Civil reiteró una serie de recomendaciones a la ciudadanía, entre ellas evitar estacionarse cerca de estructuras o árboles, no colocar objetos sueltos en ventanas o balcones que den a la vía pública, como macetas, y conducir con extrema precaución.
Asimismo, exhortó a la población a reportar cualquier infraestructura o lona en mal estado a la línea 073 de Atención Ciudadana o al número 871 712 00 66 de Protección Civil, a fin de que pueda atenderse de manera oportuna.
Finalmente, destacó que estas acciones responden a la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González de mantener el orden y prevenir riesgos, priorizando en todo momento la seguridad de las y los torreonenses.