Mantiene Torreón activo el Operativo Abrigo ante bajas temperaturas
El Municipio refuerza recorridos y albergues temporales para proteger a personas en situación de calle y población vulnerable
TORREÓN, COAH.- Ante las bajas temperaturas que se registran en la región y que se prevé continúen durante los próximos días, la Administración Municipal de Torreón mantiene activo el Operativo Abrigo, con acciones de atención inmediata dirigidas a personas en situación de calle y familias en condición de vulnerabilidad.
El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Román Cepeda, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar reportando a personas que requieran apoyo, a fin de que las dependencias correspondientes puedan acudir y brindarles resguardo en los albergues habilitados.
Jorge Luis Juárez, director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, informó que mediante recorridos nocturnos coordinados con distintas dependencias municipales y del Gobierno del Estado, se localiza a la población vulnerable y se les traslada a refugios temporales.
Indicó que, aunque en algunos casos las personas en situación de calle no aceptan el traslado a los albergues, se les proporciona alimento, bebidas calientes y cobijas para mitigar los efectos del frío.
El funcionario señaló que el Operativo Abrigo se mantiene activo con la participación de Tránsito y Vialidad, Seguridad Pública, Protección Civil del Estado, DIF Torreón, Policía Estatal, Atención Ciudadana, Desarrollo Social y Salud Municipal, entre otras instancias, fortaleciendo la atención integral durante la temporada invernal.
Detalló que desde diciembre de 2025 se ha brindado atención a 730 personas a través de este operativo.
Juárez Llanas precisó que los albergues disponibles se ubican en Prolongación Degollado, entre avenida Delicias y bulevar Revolución; en el DIF Nueva Rosita, localizado en bulevar Independencia número 2233, colonia Nueva Rosita; y en el Auditorio Municipal, en calle Degollado número 745, colonia Luis Echeverría Álvarez, los cuales cuentan con las condiciones necesarias para ofrecer un resguardo digno y seguro.
Agregó que, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima frío persistirá en los próximos días, por lo que reiteró el llamado a comunicarse a los teléfonos de Protección Civil y Bomberos, 871 712 00 66, al 073 o al 911 en caso de emergencia.
Finalmente, exhortó a la población a extremar cuidados con niñas, niños y adultos mayores, abrigarse adecuadamente, mantenerse hidratados, supervisar el uso de calentadores y evitar la exposición prolongada al frío, al subrayar que la prevención y la solidaridad pueden salvar vidas.