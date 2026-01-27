Mantiene Torreón activo el Operativo Abrigo ante bajas temperaturas

TORREÓN, COAH.- Ante las bajas temperaturas que se registran en la región y que se prevé continúen durante los próximos días, la Administración Municipal de Torreón mantiene activo el Operativo Abrigo, con acciones de atención inmediata dirigidas a personas en situación de calle y familias en condición de vulnerabilidad. El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Román Cepeda, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar reportando a personas que requieran apoyo, a fin de que las dependencias correspondientes puedan acudir y brindarles resguardo en los albergues habilitados. TE PUEDE INTERESAR: UAdeC Unidad Sureste abre convocatoria para ingresar al Instituto de Lenguas Extranjeras

Jorge Luis Juárez, director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, informó que mediante recorridos nocturnos coordinados con distintas dependencias municipales y del Gobierno del Estado, se localiza a la población vulnerable y se les traslada a refugios temporales. Indicó que, aunque en algunos casos las personas en situación de calle no aceptan el traslado a los albergues, se les proporciona alimento, bebidas calientes y cobijas para mitigar los efectos del frío. El funcionario señaló que el Operativo Abrigo se mantiene activo con la participación de Tránsito y Vialidad, Seguridad Pública, Protección Civil del Estado, DIF Torreón, Policía Estatal, Atención Ciudadana, Desarrollo Social y Salud Municipal, entre otras instancias, fortaleciendo la atención integral durante la temporada invernal. Detalló que desde diciembre de 2025 se ha brindado atención a 730 personas a través de este operativo. Juárez Llanas precisó que los albergues disponibles se ubican en Prolongación Degollado, entre avenida Delicias y bulevar Revolución; en el DIF Nueva Rosita, localizado en bulevar Independencia número 2233, colonia Nueva Rosita; y en el Auditorio Municipal, en calle Degollado número 745, colonia Luis Echeverría Álvarez, los cuales cuentan con las condiciones necesarias para ofrecer un resguardo digno y seguro.