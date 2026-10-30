Marchan en Torreón trabajadores del IMSS; exigen la destitución del dirigente sindical

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Torreón
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    Marchan en Torreón trabajadores del IMSS; exigen la destitución del dirigente sindical
    La manifestación inició en las instalaciones de la UMAE 72 y concluirá en la Plaza Mayor. SANDRA GÓMEZ

Al menos 400 empleados del Seguro Social se suman a movimiento nacional

TORREÓN, COAH.- Aproximadamente 400 trabajadores del IMSS marchan por las calles de Torreón para exigir la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Socia y la realización de un Congreso Nacional Extraordinario, como parte de una movilización convocada a nivel nacional.

La convocatoria en la Comarca Lagunera estableció como punto de reunión la UMAE 71 y como destino la Plaza Mayor. El llamado se dirigió al personal de todas las categorías y centros de trabajo del Seguro Social, a quienes se pidió acudir con prendas blancas.

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La manifestación se lleva a cabo como parte de un movimiento nacional para protestar en contra del incremento salarial autorizado del 8 por ciento, considerado insuficiente por los inconformes.

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Los inconformes se suman a protesta que se lleva a acabo a nivel nacional. SANDRA GÓMEZ
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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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