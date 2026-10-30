Marchan en Torreón trabajadores del IMSS; exigen la destitución del dirigente sindical
Al menos 400 empleados del Seguro Social se suman a movimiento nacional
TORREÓN, COAH.- Aproximadamente 400 trabajadores del IMSS marchan por las calles de Torreón para exigir la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Socia y la realización de un Congreso Nacional Extraordinario, como parte de una movilización convocada a nivel nacional.
La convocatoria en la Comarca Lagunera estableció como punto de reunión la UMAE 71 y como destino la Plaza Mayor. El llamado se dirigió al personal de todas las categorías y centros de trabajo del Seguro Social, a quienes se pidió acudir con prendas blancas.
La manifestación se lleva a cabo como parte de un movimiento nacional para protestar en contra del incremento salarial autorizado del 8 por ciento, considerado insuficiente por los inconformes.