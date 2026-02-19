Matamoros: Denuncian agresiones contra interna en centro de adictos

19 febrero 2026
    Matamoros: Denuncian agresiones contra interna en centro de adictos
    Familiares de la víctima acudieron al centro tras difundirse un video donde una mujer es arrastrada por la banqueta. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Familiares aseguran que la mujer presentaba golpes y un derrame en el ojo; interponen denuncia por lesiones y amenazas

TORREÓN, COAH.- Familiares de una mujer internada en el Centro de Rehabilitación Eco de Mariposa denunciaron presuntas agresiones físicas y amenazas al interior del establecimiento, luego de que un video difundido en redes sociales evidenciara el momento en que un hombre arrastra a una mujer por la banqueta, aparentemente cuando intentaba escapar.

La interna fue identificada como Alma Salazar Murillo, habitante de Matamoros, quien tenía seis meses en el anexo. De acuerdo con sus familiares, tras reconocer indicios en el video acudieron esa misma noche al centro para solicitar información.

$!La afectada tenía seis meses internada cuando ocurrieron los hechos.
La afectada tenía seis meses internada cuando ocurrieron los hechos.

“Pedimos que nos explicaran lo que había pasado. Nos dijeron que no era nada grave, que no era la primera persona que intentaba escapar”, relató un familiar que solicitó el anonimato.

Al solicitar ver a Alma, notaron que salía “muy maquillada”, lo que les llamó la atención. Según su testimonio, la mujer se mostró temerosa, comenzó a llorar y evitaba hablar. Fue hasta que uno de sus hijos le pidió que se descubriera parte del cuerpo que observaron múltiples golpes y un derrame en uno de sus ojos.

$!La víctima recibe atención médica por lesiones internas y daño auditivo.
La víctima recibe atención médica por lesiones internas y daño auditivo.

La familia aseguró que la víctima les narró que al ingresar al centro reciben una supuesta “bienvenida”, que consiste en golpes. También describió castigos como el aislamiento en un espacio conocido como “la jaula”, donde presuntamente permanecen encerradas sin alimento y bajo condiciones degradantes.

Antes de ingresar, dijo, las obligan a recoger arroz grano por grano del piso y a hincarse sobre fichas colocadas en las rodillas.

“Nos querían cobrar 8 mil pesos para poder sacarla, pero no pagamos. Cuando la llevamos a casa y le dimos de comer comenzó a convulsionar; tenía dos días sin probar alimento porque estaba castigada”, señalaron.

Los familiares interpusieron una denuncia por lesiones y amenazas ante la autoridad correspondiente y presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila.

$!Familiares aseguran que la interna temía hablar por amenazas.
Familiares aseguran que la interna temía hablar por amenazas.

Actualmente, Alma recibe atención médica por golpes internos, afectaciones auditivas y el derrame en el ojo. Sus allegados decidieron hacer público el caso para alertar a otras familias con personas internadas en ese centro y exhortarlas a verificar las condiciones en que se encuentran sus seres queridos.

Hasta el momento, el Centro de Rehabilitación Eco de Mariposa no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones.

Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

