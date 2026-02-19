Matamoros: Denuncian agresiones contra interna en centro de adictos

TORREÓN, COAH.- Familiares de una mujer internada en el Centro de Rehabilitación Eco de Mariposa denunciaron presuntas agresiones físicas y amenazas al interior del establecimiento, luego de que un video difundido en redes sociales evidenciara el momento en que un hombre arrastra a una mujer por la banqueta, aparentemente cuando intentaba escapar. La interna fue identificada como Alma Salazar Murillo, habitante de Matamoros, quien tenía seis meses en el anexo. De acuerdo con sus familiares, tras reconocer indicios en el video acudieron esa misma noche al centro para solicitar información.

De acuerdo con sus familiares, tras reconocer indicios en el video acudieron esa misma noche al centro para solicitar información. "Pedimos que nos explicaran lo que había pasado. Nos dijeron que no era nada grave, que no era la primera persona que intentaba escapar", relató un familiar que solicitó el anonimato. Al solicitar ver a Alma, notaron que salía "muy maquillada", lo que les llamó la atención. Según su testimonio, la mujer se mostró temerosa, comenzó a llorar y evitaba hablar. Fue hasta que uno de sus hijos le pidió que se descubriera parte del cuerpo que observaron múltiples golpes y un derrame en uno de sus ojos.

La familia aseguró que la víctima les narró que al ingresar al centro reciben una supuesta "bienvenida", que consiste en golpes. También describió castigos como el aislamiento en un espacio conocido como "la jaula", donde presuntamente permanecen encerradas sin alimento y bajo condiciones degradantes. Antes de ingresar, dijo, las obligan a recoger arroz grano por grano del piso y a hincarse sobre fichas colocadas en las rodillas. "Nos querían cobrar 8 mil pesos para poder sacarla, pero no pagamos. Cuando la llevamos a casa y le dimos de comer comenzó a convulsionar; tenía dos días sin probar alimento porque estaba castigada", señalaron. Los familiares interpusieron una denuncia por lesiones y amenazas ante la autoridad correspondiente y presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila.