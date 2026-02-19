Monclova depende de la venta de AHMSA y Canacintra pide acelerar subasta
El sector industrial de la ciudad advierte que el proceso entra en su fase decisiva y exige certeza para reactivar la economía
MONCLOVA, COAH.- Ante el avance en el proceso de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y la reciente exclusión de dos grupos empresariales, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) urgió a que el procedimiento se defina a la brevedad para dar paso a la recuperación económica de Monclova.
El presidente del organismo en la región, Jorge Mtanous, señaló que el plazo para completar los requisitos prácticamente ha concluido y que el anuncio judicial sobre la descalificación de participantes confirma que el proceso entra en su etapa decisiva.
TE PUEDE INTERESAR: Fallece Abel Ayala, líder de la Unión Ganadera Regional de Coahuila
Aunque han circulado versiones y especulaciones en redes sociales, subrayó que el interés del sector privado es que la venta se concrete y se marque un nuevo rumbo para la siderúrgica.
Indicó que la prioridad es que la empresa vuelva a operar, pero también que cumpla con las obligaciones pendientes con trabajadores, proveedores y empresas locales que enfrentan severas pérdidas desde la paralización de la planta.
Recordó que numerosos negocios quedaron en situación crítica e incluso algunos perdieron su patrimonio al quedar atrapados en la cadena de adeudos generada por la crisis de AHMSA.
Mtanous destacó que la fecha prevista para la subasta representa una oportunidad clave para que finalmente llegue un inversionista y se inicie la recuperación. Aseguró que el sector empresarial local está listo para participar en labores de mantenimiento, reparación de instalaciones y otros servicios necesarios para reactivar la producción.
TE PUEDE INTERESAR: Certificará empresa alemana al Tren Interoceánico tras accidente
Sobre las inconformidades de los grupos descalificados, señaló que existen mecanismos legales para presentar impugnaciones; sin embargo, insistió en que lo fundamental es que el proceso avance conforme a las reglas y sin retrasos que prolonguen la incertidumbre económica en la región.
Finalmente, advirtió que la reactivación de AHMSA es vital para evitar un mayor deterioro en la economía de Monclova, ya que la industria y buena parte de las empresas dependen de su funcionamiento. El sector confía en que la subasta concluya favorablemente y permita recuperar la actividad productiva en la ciudad.