Monclova depende de la venta de AHMSA y Canacintra pide acelerar subasta

MONCLOVA, COAH.- Ante el avance en el proceso de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y la reciente exclusión de dos grupos empresariales, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) urgió a que el procedimiento se defina a la brevedad para dar paso a la recuperación económica de Monclova.

El presidente del organismo en la región, Jorge Mtanous, señaló que el plazo para completar los requisitos prácticamente ha concluido y que el anuncio judicial sobre la descalificación de participantes confirma que el proceso entra en su etapa decisiva.

Aunque han circulado versiones y especulaciones en redes sociales, subrayó que el interés del sector privado es que la venta se concrete y se marque un nuevo rumbo para la siderúrgica.