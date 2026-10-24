Médicos intensivistas del IMSS en Torreón ganan premio por estudio sobre ayuno y nutrición

Médicos intensivistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Torreón, obtuvieron el Premio a la Investigación COMMEC 2026 por un estudio que identificó pérdidas de aporte proteico asociadas con la prolongación del ayuno previo a una traqueotomía en pacientes en estado crítico. El trabajo analizó la relación entre el tiempo que los pacientes permanecen sin recibir alimentos mientras esperan el procedimiento y el déficit de proteínas que acumulan durante ese periodo, una situación relevante para personas hospitalizadas en terapia intensiva, debido a que su organismo enfrenta mayores demandas metabólicas y puede perder masa muscular con rapidez.

El equipo estuvo integrado por el doctor Leonardo Santos Alvarado, investigador principal y asesor metodológico; la doctora Gabriela Lizzet Ojeda Salazar y el doctor Gibrán Muñoz Verónica, quienes participaron en la recopilación de datos, el análisis de la información y la publicación de los resultados. El reconocimiento se entregó el 8 de octubre, durante la ceremonia de clausura del LII Congreso Anual, celebrado en Monterrey, Nuevo León, en el marco de la primera edición del Premio a la Investigación COMMEC. DETECTAN DÉFICIT PROTEICO POR AYUNO PROLONGADO El médico urgenciólogo Gibrán Muñoz Verónica, residente de segundo año de la especialidad de Medicina del Enfermo en Estado Crítico, explicó que la investigación surgió de una situación observada en la práctica cotidiana de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los pacientes que requieren una traqueotomía suelen permanecer en ayuno preventivo antes del procedimiento quirúrgico. Sin embargo, cuando existen retrasos, el periodo sin alimentación puede prolongarse más de lo necesario y afectar el aporte nutricional.

Al analizar esta situación, los investigadores encontraron que por cada hora adicional de ayuno se registra un déficit de cuatro gramos de proteína. El hallazgo cobra relevancia en pacientes en estado crítico, cuyo metabolismo se acelera debido al estrés fisiológico y a la enfermedad de base, condiciones que favorecen la pérdida de masa muscular y hacen necesario mantener un aporte nutricional adecuado. El especialista aclaró que el estudio identificó una asociación entre el retraso de la traqueotomía y el déficit proteico, pero no fue diseñado para determinar si esa demora incrementa por sí misma la mortalidad o prolonga la estancia hospitalaria en terapia intensiva. Para realizar el análisis, el equipo revisó 37 expedientes de pacientes adultos atendidos durante el primer semestre de 2025, quienes permanecían en cuidados intensivos, recibían ventilación mecánica prolongada y tenían indicada una traqueotomía. Del total, 64 por ciento eran hombres y 36 por ciento mujeres. BUSCAN REDUCIR INTERRUPCIONES EN LA NUTRICIÓN La médica intensivista y urgencióloga Gabriela Lizzet Ojeda Salazar, adscrita a la Terapia Intensiva de Adultos de la UMAE No. 71, señaló que los resultados permitieron identificar áreas de oportunidad en la organización del procedimiento. Entre las medidas planteadas se encuentran mejorar la coordinación y programación de las traqueotomías, registrar los tiempos de espera, evitar periodos de ayuno mayores a los necesarios y reiniciar la nutrición tan pronto como las condiciones clínicas del paciente lo permitan.

La especialista destacó que la atención no debe centrarse únicamente en determinar cuándo está indicada una traqueotomía, sino también en cómo se organiza el proceso para reducir interrupciones innecesarias en la alimentación. En este sentido, consideró que las guías internacionales de Recuperación Acelerada Después de la Cirugía (ERAS, por sus siglas en inglés) pueden servir como referencia para estructurar y evaluar estos procesos, siempre con ajustes acordes con las condiciones de cada paciente en estado crítico. Los investigadores señalaron que el estudio constituye un punto de partida para ampliar la muestra de pacientes y reproducir el análisis en otros hospitales y unidades médicas, con el propósito de determinar si los resultados se repiten en distintos contextos y desarrollar nuevas estrategias de mejora. El equipo consideró que el premio representa tanto una satisfacción como una responsabilidad, al demostrar que los problemas detectados en la práctica clínica cotidiana pueden estudiarse mediante métodos científicos para generar propuestas que contribuyan a mejorar la atención hospitalaria.

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