Miguel Riquelme avala revisión legislativa al padrón de proveedores de Torreón

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    Miguel Riquelme avala revisión legislativa al padrón de proveedores de Torreón
    Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que la revisión al padrón de proveedores busca garantizar la transparencia y legalidad en las operaciones del Municipio. SANDRA GÓMEZ

Miguel Ángel Riquelme aseguró que el Municipio revisa a sus proveedores y está dispuesto a que el Congreso del Estado participe en la vigilancia del padrón y de los recursos públicos

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, manifestó su disposición a que el Congreso del Estado realice una revisión al padrón de proveedores del Municipio, como parte de los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia del ejercicio de los recursos públicos.

El edil informó que, de manera paralela, la administración municipal lleva a cabo una revisión interna de las empresas inscritas en el padrón de proveedores de la Presidencia Municipal y del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón.

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Explicó que el procedimiento contempla corroborar la existencia física y fiscal de las compañías, así como la validez de su información conforme a las cédulas, registros y datos que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a fin de acreditar la autenticidad de los proveedores y la legalidad de las operaciones realizadas.

Riquelme Solís señaló que se ha dado prioridad a la revisión de los pagos de mayor monto, mediante la verificación de que las empresas contratadas cuenten con existencia real, documentación vigente y capacidad para prestar los servicios o suministrar los bienes facturados.

Precisó que la evaluación aún no concluye, aunque adelantó que el padrón de proveedores será actualizado una vez que se integren los resultados de las revisiones en curso.

Respecto a los señalamientos relacionados con la compra de uniformes de trabajo, secretariales y deportivos para trabajadores sindicalizados de SIMAS Torreón, por un monto superior a los 8 millones de pesos, el alcalde indicó que analizará el caso y dará a conocer la información correspondiente en caso de que exista algún aspecto que deba ser aclarado.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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