Miguel Riquelme avala revisión legislativa al padrón de proveedores de Torreón

El edil informó que, de manera paralela, la administración municipal lleva a cabo una revisión interna de las empresas inscritas en el padrón de proveedores de la Presidencia Municipal y del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón.

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, manifestó su disposición a que el Congreso del Estado realice una revisión al padrón de proveedores del Municipio, como parte de los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia del ejercicio de los recursos públicos.

Explicó que el procedimiento contempla corroborar la existencia física y fiscal de las compañías, así como la validez de su información conforme a las cédulas, registros y datos que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a fin de acreditar la autenticidad de los proveedores y la legalidad de las operaciones realizadas.

Riquelme Solís señaló que se ha dado prioridad a la revisión de los pagos de mayor monto, mediante la verificación de que las empresas contratadas cuenten con existencia real, documentación vigente y capacidad para prestar los servicios o suministrar los bienes facturados.

Precisó que la evaluación aún no concluye, aunque adelantó que el padrón de proveedores será actualizado una vez que se integren los resultados de las revisiones en curso.

Respecto a los señalamientos relacionados con la compra de uniformes de trabajo, secretariales y deportivos para trabajadores sindicalizados de SIMAS Torreón, por un monto superior a los 8 millones de pesos, el alcalde indicó que analizará el caso y dará a conocer la información correspondiente en caso de que exista algún aspecto que deba ser aclarado.