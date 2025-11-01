¡Misión Cumplida! Operativo de seguridad de Halloween en Torreón reporta saldo blanco

Torreón
/ 1 noviembre 2025
    ¡Misión Cumplida! Operativo de seguridad de Halloween en Torreón reporta saldo blanco
    Policías municipales compartieron dulces con los niños para reforzar la proximidad comunitaria. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

La DSPM implementó operativos especiales, destacando la proximidad social y la participación responsable de la ciudadanía

TORREÓN, COAH.- Los festejos de Halloween en Torreón concluyeron con un rotundo saldo blanco, gracias a la eficaz implementación de la estrategia de seguridad y el ejemplar comportamiento de la ciudadanía.

Por instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), encabezada por Alfredo Flores Originales, desplegó cuatro operativos especiales que cubrieron los sectores Oriente, Norte, Sur y Centro de la ciudad.

El titular de la DSPM, Flores Originales, subrayó la coordinación efectiva con otras corporaciones, un factor clave para “preservar la tranquilidad, la paz social y la sana convivencia de los torreonenses.

$!Niños y familias disfrutaron de una noche segura gracias a la presencia policial en las calles.
Niños y familias disfrutaron de una noche segura gracias a la presencia policial en las calles. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Los elementos realizaron intensos recorridos de presencia y proximidad social, centrados en prevenir riesgos y proteger la integridad de las familias, especialmente de los niños y niñas que participaron en las actividades de la noche.

Además de la vigilancia, la corporación fortaleció el vínculo comunitario a través de acciones de proximidad, donde policías municipales compartieron dulces con los pequeños en diversos puntos.

Este gesto no solo fomenta la confianza, sino que también refuerza la imagen de cercanía entre la autoridad y la población. La DSPM extendió una felicitación a la comunidad por su participación responsable y los instó a mantener esta conducta cívica.

Temas


Halloween
Seguridad
operativos

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

