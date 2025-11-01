¡Misión Cumplida! Operativo de seguridad de Halloween en Torreón reporta saldo blanco

TORREÓN, COAH.- Los festejos de Halloween en Torreón concluyeron con un rotundo saldo blanco, gracias a la eficaz implementación de la estrategia de seguridad y el ejemplar comportamiento de la ciudadanía.

Por instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), encabezada por Alfredo Flores Originales, desplegó cuatro operativos especiales que cubrieron los sectores Oriente, Norte, Sur y Centro de la ciudad.

El titular de la DSPM, Flores Originales, subrayó la coordinación efectiva con otras corporaciones, un factor clave para “preservar la tranquilidad, la paz social y la sana convivencia” de los torreonenses.