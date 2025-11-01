¡Misión Cumplida! Operativo de seguridad de Halloween en Torreón reporta saldo blanco
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La DSPM implementó operativos especiales, destacando la proximidad social y la participación responsable de la ciudadanía
TORREÓN, COAH.- Los festejos de Halloween en Torreón concluyeron con un rotundo saldo blanco, gracias a la eficaz implementación de la estrategia de seguridad y el ejemplar comportamiento de la ciudadanía.
Por instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), encabezada por Alfredo Flores Originales, desplegó cuatro operativos especiales que cubrieron los sectores Oriente, Norte, Sur y Centro de la ciudad.
TE PUEDE INTERESAR: Torreón: el magnate lácteo Eduardo Tricio Haro irrumpe en Grupo Televisa con adquisición estratégica
El titular de la DSPM, Flores Originales, subrayó la coordinación efectiva con otras corporaciones, un factor clave para “preservar la tranquilidad, la paz social y la sana convivencia” de los torreonenses.
Los elementos realizaron intensos recorridos de presencia y proximidad social, centrados en prevenir riesgos y proteger la integridad de las familias, especialmente de los niños y niñas que participaron en las actividades de la noche.
Además de la vigilancia, la corporación fortaleció el vínculo comunitario a través de acciones de proximidad, donde policías municipales compartieron dulces con los pequeños en diversos puntos.
Este gesto no solo fomenta la confianza, sino que también refuerza la imagen de cercanía entre la autoridad y la población. La DSPM extendió una felicitación a la comunidad por su participación responsable y los instó a mantener esta conducta cívica.