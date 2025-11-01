Torreón: el magnate lácteo Eduardo Tricio Haro irrumpe en Grupo Televisa con adquisición estratégica

TORREÓN, COAH.- El mapa de poder corporativo en México experimenta una notable sacudida. Eduardo Tricio Haro, el influyente empresario lagunero y presidente de Grupo Lala, ha ejecutado un movimiento audaz al adquirir una participación del 7.2% del capital social de Grupo Televisa.

Esta compra lo catapulta directamente a la élite de los principales accionistas de la gigante mediática, consolidando su perfil como uno de los líderes empresariales más diversificados del país.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ni un peso para Agua Saludable’: La crisis hídrica de La Laguna es ignorada en el Presupuesto Federal 2026

La operación, que fue notificada este jueves a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en estricto apego a la Ley del Mercado de Valores, subraya la ambición de Tricio más allá del sector de alimentos.

El originario de esta ciudad de Torreón y líder de la expansión internacional de Lala, ahora establece una presencia contundente en el competitivo mercado de los medios de comunicación y el entretenimiento.

Tricio Haro, nacido en 1963, representa la tercera generación al frente de Grupo Lala, fundada por su padre en 1949. Bajo su liderazgo, la empresa láctea no solo cruzó fronteras, sino que se afianzó en siete países.

Su alcance empresarial se extiende a pilares de la economía nacional. Antes de este movimiento, su nombre ya figuraba en los consejos de administración de corporaciones de alto calibre como Grupo Financiero Banamex, Aeroméxico y la petroquímica Orbia.

Con el 7.2% de Televisa, Tricio se convierte en el cuarto o quinto mayor accionista de la compañía, posicionándose inmediatamente detrás de inversores institucionales de peso como Dodge & Cox y Fintech Holdings, y el propio Emilio Azcárraga Jean.

La adquisición se produce en un contexto de volatilidad bursátil. Ante ello, Grupo Televisa emitió un comunicado para clarificar que, si bien la compra se formalizó, el empresario no tiene la intención de buscar “influencia significativa” en la dirección de la compañía.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, en top 10 por casos de diabetes; persiste alta incidencia en 2024 y 2025

Analistas financieros interpretan este paso como un “voto de confianza” estratégico de uno de los magnates más acaudalados de México, que ve valor en las acciones de Televisa a pesar de los recientes reportes trimestrales mixtos.

El movimiento no solo diversifica la cartera de Tricio Haro, sino que inyecta capital y optimismo en una de las empresas de medios más relevantes de América Latina.