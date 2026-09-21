Modificaciones viales en Torreón: anuncian cierres temporales por obras en el Sistema Abastos- Independencia

TORREÓN, COAH.- A partir del próximo jueves 24 de septiembre, la circulación vehicular en el sector oriente de Torreón tendrá modificaciones debido al inicio de las obras del Sistema Vial Abastos-Independencia (SVAI), específicamente en el tramo que comprende desde la zona de Bancomer hasta Steak Palenque. Con el objetivo de reducir el impacto en el flujo vehicular y facilitar el tránsito durante el desarrollo de los trabajos, las autoridades establecieron vías alternas para los automovilistas.

Como principal opción, los conductores podrán desviar su trayecto hacia el bulevar Constitución y posteriormente reincorporarse al bulevar Independencia mediante la calzada Abastos. Como segunda alternativa, se podrá utilizar la Ruta Tajito para conectar con el bulevar Constitución y continuar hacia el destino correspondiente. Ante estas modificaciones temporales, las autoridades exhortaron a los automovilistas a salir con mayor anticipación hacia sus centros de trabajo o destinos, respetar los señalamientos preventivos instalados en la zona y conducir con precaución.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han precisado el tiempo que permanecerán los trabajos ni la duración de las modificaciones a la circulación. Por ello, recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y posibles actualizaciones relacionadas con la movilidad en esta zona del oriente de Torreón.