Modificaciones viales en Torreón: anuncian cierres temporales por obras en el Sistema Abastos- Independencia

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Modificaciones viales en Torreón: anuncian cierres temporales por obras en el Sistema Abastos- Independencia
    Las autoridades habilitaron vías alternas para reducir las afectaciones al tránsito. SANDRA GÓMEZ

Los trabajos abarcarán el tramo entre la zona de Bancomer y Steak Palenque

TORREÓN, COAH.- A partir del próximo jueves 24 de septiembre, la circulación vehicular en el sector oriente de Torreón tendrá modificaciones debido al inicio de las obras del Sistema Vial Abastos-Independencia (SVAI), específicamente en el tramo que comprende desde la zona de Bancomer hasta Steak Palenque.

Con el objetivo de reducir el impacto en el flujo vehicular y facilitar el tránsito durante el desarrollo de los trabajos, las autoridades establecieron vías alternas para los automovilistas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-crecen-despojos-23-en-el-ultimo-ano-45-de-los-casos-se-concentra-en-torreon-y-saltillo-OD23642158

Como principal opción, los conductores podrán desviar su trayecto hacia el bulevar Constitución y posteriormente reincorporarse al bulevar Independencia mediante la calzada Abastos.

Como segunda alternativa, se podrá utilizar la Ruta Tajito para conectar con el bulevar Constitución y continuar hacia el destino correspondiente.

Ante estas modificaciones temporales, las autoridades exhortaron a los automovilistas a salir con mayor anticipación hacia sus centros de trabajo o destinos, respetar los señalamientos preventivos instalados en la zona y conducir con precaución.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/mercadito-mejora-coahuila-acerca-mas-de-100-productos-a-familias-del-sector-oriente-de-torreon-GE23637450

Hasta el momento, las autoridades municipales no han precisado el tiempo que permanecerán los trabajos ni la duración de las modificaciones a la circulación.

Por ello, recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y posibles actualizaciones relacionadas con la movilidad en esta zona del oriente de Torreón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas
megaobras

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Malpensados

Malpensados
true

Saltillo: Abasto de agua, ¿por qué es hoy un problema?
true

POLITICÓN: Con denuncias de la ASE, ¿lo que falta es la intención para investigar la corrupción en Coahuila?
“La Manguera”, exobrero de AHMSA, falleció este fin de semana.

Muere otro exobrero de AHMSA en espera de su pago; suman ya 90 extrabajadores fallecidos
Autoridades del IMSS mantienen medidas de aislamiento, limpieza y vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Investigan muerte de cinco bebés en hospital del IMSS de Durango; detectan bacteria, sin causa confirmada
Isaac del Toro volverá a competir el domingo 27 de septiembre en la prueba de ruta del Mundial.

Isaac del Toro termina sexto en el Mundial de Ciclismo; Carlos García espera la prueba de ruta
La advertencia de Trump se produjo cuando el régimen iraní afirmó tener información de inteligencia que indicaba que Estados Unidos estaba planeando un nuevo ataque.

Trump advierte que está cerca de tomar una decisión sobre Irán mientras aumentan las tensiones en Oriente Medio
Trump afirma que Rusia ‘perdió el control de su industria del gasóleo’ tras los ataques con drones en Ucrania y pide el fin de la guerra

Trump afirma que Rusia ‘perdió el control de su industria del gasóleo’ tras los ataques con drones en Ucrania y pide el fin de la guerra