Mercadito Mejora Coahuila acerca más de 100 productos a familias del sector oriente de Torreón
Benefician a habitantes de Sol de Oriente y colonias cercanas
TORREÓN, COAH.- Enfocado en responder a las demandas prioritarias de la ciudadanía, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado por autoridades estatales, encabezó este lunes la jornada del Mercadito Mejora Coahuila en el sector oriente de la ciudad, acercando más de 100 productos de la canasta básica y del hogar a precios accesibles para proteger la economía familiar.
Durante su recorrido, el Edil de Torreón destacó que la estrategia municipal se diseña para dar soluciones reales al crecimiento urbano, combinando esquemas de apoyo alimentario con la mejora de servicios públicos fundamentales como agua potable, drenaje, bacheo y pavimentación.
“Este exitoso programa alivia el bolsillo de quienes más lo necesitan, pero nuestra responsabilidad va más allá; estamos enfocados en normalizar el suministro de agua y garantizar buena presión en cada hogar”, afirmó Riquelme Solís ante los vecinos.
Asimismo, anunció la reciente adquisición de maquinaria pavimentadora propia y la capacitación del personal operativo, lo que permitirá redoblar esfuerzos en materia de vialidades. El Munícipe subrayó que la prioridad de su administración se concentra en cinco ejes clave: agua, drenaje, pavimento, bacheo y transporte, antes de proyectar obras de mayor magnitud.
Por su parte, el Mercadito Mejora puso a disposición de la comunidad frutas, abarrotes, artículos de limpieza, así como impermeabilizantes, pintura y minisplits para optimizar las viviendas.
En el evento participaron el senador Gabriel Elizondo Pérez; la diputada federal, Verónica Martínez García; la diputada local, Olivia Martínez Leyva; la diputada electa, Karla Liliana Centeno Félix; el primer regidor, Luis Jorge Cuerda Serna; el secretario de Desarrollo Regional en La Laguna, Hugo Dávila Prado; el subsecretario de Infraestructura Social, Ignacio Covarrubias Cabello; así como los coordinadores de Mejora Coahuila, Jorge Alberto Piñones y Napoleón Murillo.