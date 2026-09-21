Mercadito Mejora Coahuila acerca más de 100 productos a familias del sector oriente de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Mercadito Mejora Coahuila acerca más de 100 productos a familias del sector oriente de Torreón
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la jornada del Mercadito Mejora Coahuila en el sector oriente de la ciudad. SANDRA GÓMEZ

Benefician a habitantes de Sol de Oriente y colonias cercanas

TORREÓN, COAH.- Enfocado en responder a las demandas prioritarias de la ciudadanía, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado por autoridades estatales, encabezó este lunes la jornada del Mercadito Mejora Coahuila en el sector oriente de la ciudad, acercando más de 100 productos de la canasta básica y del hogar a precios accesibles para proteger la economía familiar.

Durante su recorrido, el Edil de Torreón destacó que la estrategia municipal se diseña para dar soluciones reales al crecimiento urbano, combinando esquemas de apoyo alimentario con la mejora de servicios públicos fundamentales como agua potable, drenaje, bacheo y pavimentación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/impulsara-participacion-social-en-coahuila-con-el-programa-semillero-legislativo-AE23635225

“Este exitoso programa alivia el bolsillo de quienes más lo necesitan, pero nuestra responsabilidad va más allá; estamos enfocados en normalizar el suministro de agua y garantizar buena presión en cada hogar”, afirmó Riquelme Solís ante los vecinos.

Asimismo, anunció la reciente adquisición de maquinaria pavimentadora propia y la capacitación del personal operativo, lo que permitirá redoblar esfuerzos en materia de vialidades. El Munícipe subrayó que la prioridad de su administración se concentra en cinco ejes clave: agua, drenaje, pavimento, bacheo y transporte, antes de proyectar obras de mayor magnitud.

$!Autoridades estatales y municipales recorrieron los módulos del Mercadito Mejora Coahuila instalado en el sector oriente.
Autoridades estatales y municipales recorrieron los módulos del Mercadito Mejora Coahuila instalado en el sector oriente. SANDRA GÓMEZ

Por su parte, el Mercadito Mejora puso a disposición de la comunidad frutas, abarrotes, artículos de limpieza, así como impermeabilizantes, pintura y minisplits para optimizar las viviendas.

En el evento participaron el senador Gabriel Elizondo Pérez; la diputada federal, Verónica Martínez García; la diputada local, Olivia Martínez Leyva; la diputada electa, Karla Liliana Centeno Félix; el primer regidor, Luis Jorge Cuerda Serna; el secretario de Desarrollo Regional en La Laguna, Hugo Dávila Prado; el subsecretario de Infraestructura Social, Ignacio Covarrubias Cabello; así como los coordinadores de Mejora Coahuila, Jorge Alberto Piñones y Napoleón Murillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ofertas
Mercados

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Malpensados

Malpensados
true

Saltillo: Abasto de agua, ¿por qué es hoy un problema?
true

POLITICÓN: Con denuncias de la ASE, ¿lo que falta es la intención para investigar la corrupción en Coahuila?
“La Manguera”, exobrero de AHMSA, falleció este fin de semana.

Muere otro exobrero de AHMSA en espera de su pago; suman ya 90 extrabajadores fallecidos
Autoridades del IMSS mantienen medidas de aislamiento, limpieza y vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Investigan muerte de cinco bebés en hospital del IMSS de Durango; detectan bacteria, sin causa confirmada
Isaac del Toro volverá a competir el domingo 27 de septiembre en la prueba de ruta del Mundial.

Isaac del Toro termina sexto en el Mundial de Ciclismo; Carlos García espera la prueba de ruta
La advertencia de Trump se produjo cuando el régimen iraní afirmó tener información de inteligencia que indicaba que Estados Unidos estaba planeando un nuevo ataque.

Trump advierte que está cerca de tomar una decisión sobre Irán mientras aumentan las tensiones en Oriente Medio
Trump afirma que Rusia ‘perdió el control de su industria del gasóleo’ tras los ataques con drones en Ucrania y pide el fin de la guerra

Trump afirma que Rusia ‘perdió el control de su industria del gasóleo’ tras los ataques con drones en Ucrania y pide el fin de la guerra