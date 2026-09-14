Modifican recorridos de transporte público por celebraciones patrias en Torreón

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    Modifican recorridos de transporte público por celebraciones patrias en Torreón
    Las rutas Norte y Jacarandas tendrán cambios temporales en sus recorridos por el primer cuadro de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Las rutas Norte y Jacarandas modificarán temporalmente sus recorridos por el Centro de Torreón durante las fiestas patrias

TORREÓN, COAH.- Las rutas de transporte público Norte y Jacarandas tendrán modificaciones temporales en sus recorridos por el primer cuadro de Torreón, con el objetivo de facilitar la movilidad durante las actividades programadas por las fiestas patrias.

En el caso de la Ruta Norte, al salir del Centro las unidades circularán por avenida Juárez y Melchor Múzquiz, para posteriormente dirigirse hacia el sur hasta llegar a Presidente Carranza. Por esta vialidad continuarán hacia el oriente y después tomarán Francisco I. Madero, donde se reincorporarán a su trayecto habitual.

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En el recorrido con dirección al Centro, los camiones ingresarán por avenida Abasolo, seguirán por González Ortega y posteriormente tomarán avenida Hidalgo, punto en el que retomarán su ruta establecida.

Por su parte, la Ruta Jacarandas también modificará temporalmente su trayecto dentro del primer cuadro. Las unidades circularán por Leona Vicario, darán vuelta a la derecha en bulevar Independencia y continuarán por Melchor Múzquiz hasta reincorporarse a su recorrido normal.

Al salir del Centro, esta ruta tomará avenida Juárez mediante vuelta a la izquierda, continuará por Ramos Arizpe y después por bulevar Independencia, para finalmente circular por Ramón Corona y retomar el recorrido establecido.

Las autoridades exhortaron a los usuarios a tomar en cuenta estos cambios al programar sus traslados durante las celebraciones patrias, debido a que las modificaciones podrían ocasionar variaciones en los tiempos habituales de viaje.

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Miguel Riquelme

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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