Modifican recorridos de transporte público por celebraciones patrias en Torreón

En el caso de la Ruta Norte, al salir del Centro las unidades circularán por avenida Juárez y Melchor Múzquiz, para posteriormente dirigirse hacia el sur hasta llegar a Presidente Carranza. Por esta vialidad continuarán hacia el oriente y después tomarán Francisco I. Madero, donde se reincorporarán a su trayecto habitual.

TORREÓN, COAH.- Las rutas de transporte público Norte y Jacarandas tendrán modificaciones temporales en sus recorridos por el primer cuadro de Torreón, con el objetivo de facilitar la movilidad durante las actividades programadas por las fiestas patrias.

En el recorrido con dirección al Centro, los camiones ingresarán por avenida Abasolo, seguirán por González Ortega y posteriormente tomarán avenida Hidalgo, punto en el que retomarán su ruta establecida.

Por su parte, la Ruta Jacarandas también modificará temporalmente su trayecto dentro del primer cuadro. Las unidades circularán por Leona Vicario, darán vuelta a la derecha en bulevar Independencia y continuarán por Melchor Múzquiz hasta reincorporarse a su recorrido normal.

Al salir del Centro, esta ruta tomará avenida Juárez mediante vuelta a la izquierda, continuará por Ramos Arizpe y después por bulevar Independencia, para finalmente circular por Ramón Corona y retomar el recorrido establecido.

Las autoridades exhortaron a los usuarios a tomar en cuenta estos cambios al programar sus traslados durante las celebraciones patrias, debido a que las modificaciones podrían ocasionar variaciones en los tiempos habituales de viaje.