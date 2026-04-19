Muere corredor de 19 años durante competencia 5K en Torreón

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Torreón
/ 19 abril 2026
    Muere corredor de 19 años durante competencia 5K en Torreón
    El corredor de 19 años falleció tras desvanecerse durante la competencia. SANDRA GÓMEZ

El joven se desvaneció durante el recorrido y, pese a la atención médica, se confirmó su fallecimiento

TORREÓN, COAH.— Una jornada deportiva terminó en tragedia este domingo en Torreón tras la muerte de un joven de 19 años que participaba en una carrera de 5 kilómetros en la ciudad.

El incidente se registró sobre la carretera Torreón–San Pedro. Durante el recorrido, el corredor, identificado como Nicolás, comenzó a presentar malestares físicos que lo obligaron a detenerse.

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De acuerdo con un allegado que lo acompañaba, el joven perdió el conocimiento mientras avanzaba por la ruta. Esto generó una alerta inmediata entre el personal de logística del evento.

Agentes de Vialidad fueron los primeros en intervenir y facilitaron su traslado al área de ambulancias. Sin embargo, al ser valorado por paramédicos, se determinó que ya no contaba con pulso, pese a los intentos de estabilización.

Posteriormente fue ingresado de urgencia a una clínica privada para recibir maniobras avanzadas de reanimación. Minutos después, personal médico confirmó su fallecimiento.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para dar fe de los hechos. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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De acuerdo con reportes oficiales, la causa del fallecimiento fue una combinación de anoxemia, edema agudo pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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