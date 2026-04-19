Muere corredor de 19 años durante competencia 5K en Torreón

El incidente se registró sobre la carretera Torreón–San Pedro. Durante el recorrido, el corredor, identificado como Nicolás, comenzó a presentar malestares físicos que lo obligaron a detenerse.

TORREÓN, COAH.— Una jornada deportiva terminó en tragedia este domingo en Torreón tras la muerte de un joven de 19 años que participaba en una carrera de 5 kilómetros en la ciudad.

De acuerdo con un allegado que lo acompañaba, el joven perdió el conocimiento mientras avanzaba por la ruta. Esto generó una alerta inmediata entre el personal de logística del evento.

Agentes de Vialidad fueron los primeros en intervenir y facilitaron su traslado al área de ambulancias. Sin embargo, al ser valorado por paramédicos, se determinó que ya no contaba con pulso, pese a los intentos de estabilización.

Posteriormente fue ingresado de urgencia a una clínica privada para recibir maniobras avanzadas de reanimación. Minutos después, personal médico confirmó su fallecimiento.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para dar fe de los hechos. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.