Muere este viernes adulto mayor atropellado un día antes en la Saltillo 400 de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Muere este viernes adulto mayor atropellado un día antes en la Saltillo 400 de Torreón
    Francisco Villarreal Rodríguez falleció después de permanecer hospitalizado en la Clínica 16, de Torreón. ESPECIAL

Francisco Villarreal Rodríguez, de 76 años, falleció en la Clínica 16 del IMSS; el percance ocurrió la mañana del jueves y no sobrevivió a las lesiones del accidente

TORREÓN, COAH.— Francisco Villarreal Rodríguez, de 76 años, murió durante las primeras horas de este viernes 16 de octubre en la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Torreón, donde permanecía hospitalizado tras ser atropellado este jueves por una motocicleta en la calzada Saltillo 400.

El conductor involucrado, identificado como Ricardo Alberto “N”, de 23 años, permanece asegurado mientras las autoridades investigan el accidente y determinan su responsabilidad. El joven también resultó lesionado al caer de la unidad después del impacto.

Tras las adversidades, Litzy Mora reaparece en el Rodeo Saltillo con LYONS Boutique

El atropellamiento ocurrió alrededor de las 10:00 horas del jueves 15 de octubre, en el cruce de la calzada con la calle Alemania, en la colonia Exhacienda Antigua Los Ángeles. Francisco intentaba atravesar la vialidad cuando fue alcanzado por la motocicleta.

Una cámara de videovigilancia captó el percance. Los reportes iniciales señalan que el peatón avanzaba de oriente a poniente y se encontraba cerca del camellón central cuando ocurrió el choque. Tras ser golpeado, quedó tendido varios metros adelante sobre el pavimento.

Paramédicos de la Cruz Roja y de AR Médica acudieron para auxiliar a los dos lesionados. Después de brindarles atención prehospitalaria, los trasladaron a la Clínica 16 del IMSS. El adulto mayor presentaba lesiones graves en la cabeza y las extremidades, además de una fractura expuesta en la pierna izquierda.

Durante las primeras diligencias, el peatón permanecía sin identificar, pues no llevaba documentación que permitiera establecer su nombre. Posteriormente fue reconocido como Francisco Villarreal Rodríguez. Su fallecimiento ocurrió después de varias horas de atención hospitalaria.

Prepárese... habrá frío y lluvia durante eventos de Rodeo Saltillo 2026 este fin de semana

Personal de la Fiscalía General del Estado, adscrito a la Delegación Laguna Uno, acudió al hospital para tomar conocimiento de la muerte y realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia y establecer la causa del fallecimiento.

La investigación deberá esclarecer la mecánica del atropellamiento y las responsabilidades del conductor, con apoyo de los indicios recabados y la grabación del percance.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Fallecimientos
Motociclismo

Localizaciones


Torreón

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Inmediatamente

Inmediatamente
true

POLITICÓN: Rodeo Saltillo pone a Manolo Jiménez en los reflectores nacionales

true

AHMSA: Critican que Gobierno federal se dejó engañar por CIESA
Así lució la espectacular entrada de la nueva Expo Coahuila durante la noche inaugural del Rodeo Saltillo 2026, un recinto que promete ser el epicentro de la fiesta vaquera y que hoy viernes 16 de octubre continúa con su cartelera de actividades.

Rodeo Saltillo 2026: Arranca con gran ambiente la fiesta ‘cowboy’; hoy continúa con Julión Álvarez
El retiro del vehículo se realizó hacia una zona de circulación permitida, de acuerdo con las autoridades.

Saltillo: Evacuan a más de 150 personas por pipa doble de combustible que intentaba subir pendiente de zona centro
A poco más de cuatro meses de su realización, más de mil 800 atletas ya han asegurado su participación. FOTOS: SANDRA GÓMEZ

Ponen en marcha el cronómetro para el Maratón Lala 2027

Pam Bondi, Lori Chavez-DeRemer y Kristi Noem estuvieron en una reunión de gabinete con el presidente Trump en enero. Todas habían dejado el gobierno para mayo.

Trump despide poco a poco a las mujeres de su gabinete
Ucrania también utiliza la red de satélites estadounidense para guiar los ataques con drones de largo alcance en Rusia.

Se está restableciendo el acceso de Ucrania al sistema Starshield, pero no fue Trump quien ordenó su restricción