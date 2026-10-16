Muere este viernes adulto mayor atropellado un día antes en la Saltillo 400 de Torreón

TORREÓN, COAH.— Francisco Villarreal Rodríguez, de 76 años, murió durante las primeras horas de este viernes 16 de octubre en la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Torreón, donde permanecía hospitalizado tras ser atropellado este jueves por una motocicleta en la calzada Saltillo 400. El conductor involucrado, identificado como Ricardo Alberto “N”, de 23 años, permanece asegurado mientras las autoridades investigan el accidente y determinan su responsabilidad. El joven también resultó lesionado al caer de la unidad después del impacto.

El atropellamiento ocurrió alrededor de las 10:00 horas del jueves 15 de octubre, en el cruce de la calzada con la calle Alemania, en la colonia Exhacienda Antigua Los Ángeles. Francisco intentaba atravesar la vialidad cuando fue alcanzado por la motocicleta. Una cámara de videovigilancia captó el percance. Los reportes iniciales señalan que el peatón avanzaba de oriente a poniente y se encontraba cerca del camellón central cuando ocurrió el choque. Tras ser golpeado, quedó tendido varios metros adelante sobre el pavimento.

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Paramédicos de la Cruz Roja y de AR Médica acudieron para auxiliar a los dos lesionados. Después de brindarles atención prehospitalaria, los trasladaron a la Clínica 16 del IMSS. El adulto mayor presentaba lesiones graves en la cabeza y las extremidades, además de una fractura expuesta en la pierna izquierda. Durante las primeras diligencias, el peatón permanecía sin identificar, pues no llevaba documentación que permitiera establecer su nombre. Posteriormente fue reconocido como Francisco Villarreal Rodríguez. Su fallecimiento ocurrió después de varias horas de atención hospitalaria.

Personal de la Fiscalía General del Estado, adscrito a la Delegación Laguna Uno, acudió al hospital para tomar conocimiento de la muerte y realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia y establecer la causa del fallecimiento. La investigación deberá esclarecer la mecánica del atropellamiento y las responsabilidades del conductor, con apoyo de los indicios recabados y la grabación del percance.