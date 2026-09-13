Muere hombre de 47 años tras desvanecerse en motel de Torreón

TORREÓN, COAH.- Un hombre de 47 años murió de manera repentina la tarde del sábado al interior de una habitación del motel Hacienda de Castilla, ubicado sobre el bulevar Mieleras, en el sector oriente de Torreón, luego de presentar un cuadro de malestar que terminó con su desvanecimiento. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue identificado como Mauro y había ingresado al establecimiento alrededor de las 16:30 horas acompañado de una mujer. Cerca de una hora después, mientras ambos permanecían en la habitación, comenzó a presentar complicaciones de salud.

La acompañante habría informado que el hombre comenzó a sentirse mal y posteriormente sufrió vómito. Instantes después perdió el conocimiento, por lo que solicitó ayuda al personal del motel, que realizó el reporte correspondiente a los servicios de emergencia. Al establecimiento acudieron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La situación provocó además la movilización de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento del fallecimiento y realizar las primeras diligencias. De acuerdo con la información disponible, durante la inspección inicial no se observaron huellas de violencia en el cuerpo, por lo que en ese momento no se estableció una causa precisa del fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizaría la necropsia de ley para determinar las causas exactas de la muerte. La Fiscalía de Coahuila mantiene las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del deceso y establecer oficialmente si el fallecimiento estuvo relacionado con alguna condición médica o con otro factor.

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