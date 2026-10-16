Muere joven motociclista al chocar contra poste en Madero

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Torreón
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    Muere joven motociclista al chocar contra poste en Madero
    Un accidente de moto ocurrió sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en Francisco I. Madero. El motociclista identificado como Aldo Hernández Aguilera, de 20 años, murió en el lugar. ESPECIAL

Aldo Hernández Aguilera, originario del ejido Solima, perdió la vida en un accidente registrado durante la madrugada

FRANCISCO I. MADERO, COAH.- Un joven de 20 años, identificado como Aldo Hernández Aguilera, murió la madrugada de este jueves luego de que la motocicleta que conducía se impactara contra un poste de concreto sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura de la colonia Nuevo Linares, en Matamoros, Coahuila.

El fallecido era originario del ejido Solima, perteneciente al municipio de Matamoros. Su identidad se estableció después de las primeras diligencias, pues inicialmente fue trasladado al Servicio Médico Forense sin ser identificado.

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El accidente ocurrió durante la madrugada, alrededor de las 04:00 horas. Los reportes iniciales indican que el conductor perdió el control de la motocicleta y terminó chocando contra la estructura ubicada en ese sector de la ciudad.

La movilización de los cuerpos de emergencia comenzó después de que habitantes del sector escucharon el golpe y salieron de sus viviendas para averiguar qué había sucedido. Al encontrar al motociclista sobre el pavimento, solicitaron apoyo mediante el número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar al joven; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. El fallecimiento se registró en el lugar, antes de que pudiera ser trasladado a un hospital.

Elementos de seguridad delimitaron el área del percance para permitir la intervención del personal encargado de las diligencias. La motocicleta y el punto donde ocurrió el impacto quedaron sujetos a la revisión correspondiente.

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Personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y de Servicios Periciales acudió para documentar lo ocurrido y efectuar las actuaciones relacionadas con la muerte del conductor. Posteriormente, se dispuso el levantamiento y traslado del cuerpo para la necropsia de ley.

La agrupación Rescate Fe y Esperanza lamentó el fallecimiento de Aldo, quien formó parte de ella como paciente y trabajador, y expresó sus condolencias a la familia. Sus compañeros lo recordaron como una persona cuya sonrisa distinguía la convivencia cotidiana. “Siempre te recordaremos”, manifestó la organización en su mensaje de despedida.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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