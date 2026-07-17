Muere mujer durante el velorio de su hermana en funeraria de Torreón

Los hechos ocurrieron minutos después de las 05:00 horas de este viernes, en un establecimiento funerario localizado sobre la avenida Morelos, cerca de la Privada La Opinión.

TORREÓN, COAH.- Una familia enfrentó una doble tragedia luego de que una mujer de 55 años falleció de manera repentina mientras se encontraba en el velorio de su hermana, al interior de una funeraria ubicada en la zona centro de Torreón .

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer, identificada como Olga Yolanda Ayala Palos, comenzó a presentar complicaciones para respirar mientras acompañaba a sus familiares durante el servicio funerario.

Ante el malestar, se trasladó hacia el área de sanitarios, donde momentos después se desvaneció. Al percatarse de la situación, sus familiares solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

El inmueble fue resguardado de manera preventiva y se dio aviso a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes realizaron las diligencias correspondientes y tomaron conocimiento del fallecimiento.

Familiares informaron a las autoridades que Olga Yolanda padecía diabetes e hipertensión, enfermedades que habían afectado su estado de salud en los últimos días. Incluso, señalaron que había recibido atención médica horas antes para tratar de controlar sus padecimientos.