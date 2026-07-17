Muere mujer durante el velorio de su hermana en funeraria de Torreón

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    Muere mujer durante el velorio de su hermana en funeraria de Torreón
    La mujer comenzó a presentar dificultades para respirar mientras acompañaba a sus familiares en el servicio funerario. ESPECIAL

El fallecimiento ocurrió durante la madrugada de este viernes en una funeraria ubicada en la zona centro de la ciudad

TORREÓN, COAH.- Una familia enfrentó una doble tragedia luego de que una mujer de 55 años falleció de manera repentina mientras se encontraba en el velorio de su hermana, al interior de una funeraria ubicada en la zona centro de Torreón.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 05:00 horas de este viernes, en un establecimiento funerario localizado sobre la avenida Morelos, cerca de la Privada La Opinión.

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De acuerdo con los primeros reportes, la mujer, identificada como Olga Yolanda Ayala Palos, comenzó a presentar complicaciones para respirar mientras acompañaba a sus familiares durante el servicio funerario.

Ante el malestar, se trasladó hacia el área de sanitarios, donde momentos después se desvaneció. Al percatarse de la situación, sus familiares solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

El inmueble fue resguardado de manera preventiva y se dio aviso a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes realizaron las diligencias correspondientes y tomaron conocimiento del fallecimiento.

Familiares informaron a las autoridades que Olga Yolanda padecía diabetes e hipertensión, enfermedades que habían afectado su estado de salud en los últimos días. Incluso, señalaron que había recibido atención médica horas antes para tratar de controlar sus padecimientos.

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Luego de las investigaciones y tras descartar signos de violencia o indicios de algún delito, las autoridades determinaron que el fallecimiento ocurrió por causas naturales.

La situación provocó consternación entre los presentes, quienes acudieron a despedir a un ser querido y terminaron enfrentando una segunda pérdida en el mismo lugar.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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