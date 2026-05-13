Torreón: amplía CJM programa de educación abierta con nivel secundaria

La directora del CJM, Martha Rodríguez Romero, informó que actualmente el grupo está integrado por estudiantes de entre 15 y 35 años de edad, aunque subrayó que la convocatoria permanece abierta para personas de cualquier edad que deseen concluir su educación básica.

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de impulsar el desarrollo integral de la ciudadanía y ampliar las oportunidades educativas, el Centro de Justicia Municipal (CJM) extendió desde el pasado mes de marzo su programa de educación abierta al nivel secundaria, beneficiando ya a las primeras personas inscritas en este esquema académico.

“Es un programa que promueve la inclusión y el objetivo es acercar la educación a las personas que por distintas causas no pudieron concluir su preparación básica”, señaló la funcionaria.

Destacó además que este proyecto busca convertirse en un espacio de formación y superación personal, permitiendo que más ciudadanos transformen su entorno a través del conocimiento y la preparación académica.

El programa de secundaria abierta está diseñado para completarse en aproximadamente un año y, al concluirlo, los participantes podrán continuar con sus estudios mediante el sistema de Preparatoria Abierta, disponible también en las instalaciones del CJM.

Las clases se imparten de manera presencial por una asesora asignada por el Instituto Estatal de Educación para Adultos, organismo avalado por la Secretaría de Educación Pública, lo que garantiza la validez oficial de los estudios.

Las sesiones se realizan todos los lunes en un horario de 10:30 a 12:30 horas, en las instalaciones ubicadas sobre avenida Artes Gráficas y calle Juan E. García, en la colonia Centro.