Torreón: amplía CJM programa de educación abierta con nivel secundaria

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón: amplía CJM programa de educación abierta con nivel secundaria
    Las primeras personas inscritas ya cursan el programa de secundaria abierta en el CJM. CORTESÍA

Actualmente participan alumnos de entre 15 y 35 años, aunque la convocatoria está abierta para todas las edades

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de impulsar el desarrollo integral de la ciudadanía y ampliar las oportunidades educativas, el Centro de Justicia Municipal (CJM) extendió desde el pasado mes de marzo su programa de educación abierta al nivel secundaria, beneficiando ya a las primeras personas inscritas en este esquema académico.

La directora del CJM, Martha Rodríguez Romero, informó que actualmente el grupo está integrado por estudiantes de entre 15 y 35 años de edad, aunque subrayó que la convocatoria permanece abierta para personas de cualquier edad que deseen concluir su educación básica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/uadec-e-implan-impulsan-proyectos-clave-para-el-futuro-urbano-de-torreon-OD20670806

“Es un programa que promueve la inclusión y el objetivo es acercar la educación a las personas que por distintas causas no pudieron concluir su preparación básica”, señaló la funcionaria.

Destacó además que este proyecto busca convertirse en un espacio de formación y superación personal, permitiendo que más ciudadanos transformen su entorno a través del conocimiento y la preparación académica.

El programa de secundaria abierta está diseñado para completarse en aproximadamente un año y, al concluirlo, los participantes podrán continuar con sus estudios mediante el sistema de Preparatoria Abierta, disponible también en las instalaciones del CJM.

Las clases se imparten de manera presencial por una asesora asignada por el Instituto Estatal de Educación para Adultos, organismo avalado por la Secretaría de Educación Pública, lo que garantiza la validez oficial de los estudios.

Las sesiones se realizan todos los lunes en un horario de 10:30 a 12:30 horas, en las instalaciones ubicadas sobre avenida Artes Gráficas y calle Juan E. García, en la colonia Centro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/reportan-saldo-blanco-tras-festejos-del-dia-de-las-madres-en-torreon-JD20672957

Rodríguez Romero resaltó que tanto las clases como el material didáctico son completamente gratuitos, con el objetivo de eliminar barreras económicas y facilitar el acceso a la educación.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos (871) 716 8199 y (871) 716 8251, en el área de Trabajo Social y Psicología, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:30 horas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manifestación morenista contra Maru Campos

Manifestación morenista contra Maru Campos
true

Un martes cualquiera en la relación México-EU
true

POLITICÓN: Pide Attolini protección ante hostigamientos; ¿temor fundado o estrategia electoral en Coahuila?
Autoridades de Salud informaron que más de 30 mil personas en Coahuila han sido beneficiadas con esquemas de atención médica gratuita y telemedicina implementados en distintos puntos del estado.

Atención gratuita y telemedicina benefician a más de 30 mil personas en Coahuila
El precio del jitomate saladette aumentó 121.1 por ciento anual en abril, según datos del INEGI.

Saltillo: aprieta a restauranteros incremento a jitomate y otros insumos
Christian Villanueva produjo dos carreras clave en la quinta entrada.

Saraperos remonta en el cierre y vence a Charros en el arranque de la serie
Sheinbaum negó que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos operen en territorio nacional, tras versiones de CNN sobre una supuesta operación encubierta en el Estado de México en la que murió un miembro de un cartel del narcotráfico.

México y EU rechazan que la CIA tuviera un papel letal en un operativo en México
Misiles de diferentes tipos se exhiben en un desfile militar en Teherán. Nuevas evaluaciones de inteligencia estiman que Irán conserva aproximadamente el 70 por ciento de su arsenal de misiles anterior a la guerra.

Irán conserva importantes capacidades en materia de misiles, según inteligencia de EU