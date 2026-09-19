Municipio colaborará con autoridades federales en caso de exfuncionarios: Riquelme

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que el Gobierno Municipal mantiene una postura de total colaboración con las autoridades federales en las investigaciones y procesos judiciales relacionados con exfuncionarios del Ayuntamiento de Torreón. Al ser cuestionado sobre la detención de José Elías Gánem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento, y Martha Esther Rodríguez Romero, extitular del Centro de Justicia Municipal, el Presidente Municipal señaló que la administración está dispuesta a atender cualquier solicitud de información que formulen las instancias federales encargadas del caso.

Indicó que, en caso de que se requieran documentos, expedientes o cualquier información que se encuentre bajo resguardo del Municipio, se actuará conforme a los procedimientos legales correspondientes y dentro de las atribuciones de la autoridad local. La detención de ambos exfuncionarios se realizó el pasado 13 de septiembre mediante un operativo encabezado por autoridades federales. Reportes periodísticos y el Registro Nacional de Detenciones confirmaron los aseguramientos, mientras que autoridades estatales señalaron que no participaron en las diligencias efectuadas por la Federación. Riquelme Solís puntualizó que el objetivo del Municipio es permitir que las autoridades competentes cuenten con los elementos necesarios para desarrollar los procedimientos jurídicos que actualmente se encuentran en curso, sin interferir en las investigaciones. Explicó que, paralelamente, su administración mantiene procesos propios de revisión sobre el ejercicio de los recursos públicos y la documentación correspondiente a distintas dependencias municipales. Detalló que este procedimiento contempla inicialmente una revisión interna de los expedientes y, posteriormente, en caso de detectarse información faltante o que requiera aclaraciones, se cita a quienes estuvieron al frente de las áreas para que aporten documentación dentro de un periodo determinado. A partir de la información entregada, o de aquella que no pueda ser acreditada dentro de los expedientes relacionados con el ejercicio de recursos públicos, se elaboran las actas correspondientes y pueden iniciarse procesos de auditoría o procedimientos administrativos, según cada caso.

El Alcalde dio a conocer que durante esta semana se ha citado a exfuncionarios del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) para que entreguen información requerida como parte de estas revisiones. “Vamos en tiempo y forma”, señaló al referirse al proceso interno. La administración encabezada por Riquelme Solís mantiene desde su llegada una revisión de distintas áreas municipales, proceso que el propio Alcalde ha señalado públicamente que continuará de manera permanente. Respecto al proceso federal que enfrentan Gánem Guerrero y Rodríguez Romero, el alcalde aclaró que no cuenta con información adicional sobre las investigaciones, las imputaciones o el desarrollo de los procedimientos judiciales, más allá de lo que hasta ahora se ha dado a conocer públicamente. Insistió, sin embargo, en que si las autoridades federales requieren información que esté en poder del Ayuntamiento de Torreón, encontrarán disposición para colaborar dentro del marco legal y facilitar los elementos que legalmente puedan ser proporcionados.

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