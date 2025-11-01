‘Ni un peso para Agua Saludable’: La crisis hídrica de La Laguna es ignorada en el Presupuesto Federal 2026

    El diputado Marcelo Torres Cofiño señaló que “este presupuesto no es para el país, sino un instrumento ‘clientelar y electoral’ al servicio del partido en el poder, y su diseño centralista pone en riesgo la estabilidad nacional”. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El diputado Marcelo Torres Cofiño señaló que el presupuesto federal 2026 reduce recursos para seguridad y desvía fondos a la Guardia Nacional y Ejército, afectando a policías locales

TORREÓN, COAH. – La polémica envuelve al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026. El diputado federal Marcelo Torres Cofiño arremetió contra el proyecto, catalogándolo como un acto de “irresponsabilidad” que premia la ineficiencia federal y castiga a estados productivos como Coahuila y sus municipios.

El gobierno centraliza recursos, militariza funciones y castiga a los estados que trabajan”, declaró Torres Cofiño al analizar el dictamen de la Comisión de Presupuesto, destacando que Coahuila es “nuevamente ignorado” en la planeación nacional.

EL DESAIRE A LA LAGUNA Y LA SEGURIDAD

El punto más crítico para la Comarca Lagunera es la “ausencia total de proyectos hidráulicos” etiquetados. El legislador denunció la contradicción: “Se llenan la boca hablando de agua saludable, pero no hay ni un peso etiquetado para Coahuila”, pese a la grave crisis de arsénico y escasez.

Adicionalmente, el presupuesto golpea de frente a la seguridad:

- Se recorta el presupuesto de Seguridad Pública en un 17.5%.
- Los recursos se desvían a la Guardia Nacional y al Ejército, dejando a las policías municipales y estatales debilitadas.
- Las ciudades coahuilenses se quedan con menos patrullas y más burocracia para defender a sus ciudadanos.

Torres Cofiño concluyó que este presupuesto no es para el país, sino un instrumento “clientelar y electoral” al servicio del partido en el poder, y su diseño centralista pone en riesgo la estabilidad nacional.

