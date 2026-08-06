Obligan a dueño de perros dóberman a mejorar condiciones tras mantenerlos expuestos al calor en Torreón

Pablo Fernández Llamas, titular de la dependencia, detalló que la intervención se ejecutó en conjunto con Control Canino Municipal, personal que constató el estado de los caninos y apercibió al responsable para remediar la situación. Al vencerse el plazo fijado sin que se aplicaran los cambios requeridos, se procedió a aplicar la sanción monetaria.

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón impuso una multa de 5 mil pesos al dueño de un par de perros dóberman que se encontraban desprotegidos ante las altas temperaturas en un terreno de la colonia Viñedos, tras ignorar las advertencias previas emitidas por las autoridades a raíz de reportes vecinales.

Según expuso el directivo, los ejemplares pasaban casi toda la jornada al aire libre y dependían de la sombra de un remolque de alimentos para resguardarse del sol, ya que, si bien disponían de casetas improvisadas, estas resultaban insuficientes para garantizar su protección adecuada.

Fernández Llamas precisó que, posterior al pago del correctivo, el infractor asumió el compromiso de edificar una estructura con techo, además de habilitar bebederos y comederos en un espacio fresco para asegurar el bienestar canino. Enfatizó que la finalidad de las inspecciones no busca el decomiso de mascotas ni persigue fines recaudatorios, sino fomentar la tenencia responsable.

Respecto al protocolo, explicó que todo inicia con el reporte en Atención Ciudadana, idealmente respaldado con fotos y ubicación precisa. Luego, Control Canino acude a verificar los hechos y, de corroborarse las deficiencias, otorga al tutor un periodo de cinco días para solventar las anomalías.

De persistir el problema en la reinspección, se elabora el acta sancionatoria correspondiente. El monto de las multas se fija según la gravedad; por ejemplo, mantener a una mascota atada todo el tiempo o en un entorno insalubre conlleva un castigo económico de 5 mil pesos por cada falta detectada.

El titular advirtió que la reincidencia implica duplicar la suma económica y que, si las omisiones continúan, cualquier habitante o agrupación ambientalista puede acudir a la Fiscalía General del Estado para formalizar una denuncia penal por crueldad animal.

Confirmó que con este caso la administración municipal suma tres penalizaciones de este tipo y ratificó que mantendrán la supervisión constante y las campañas educativas para erradicar el maltrato animal en la ciudad.