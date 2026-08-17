Ofertarán más de 1,200 puestos de trabajo en la próxima Feria del Empleo en Torreón

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    Ofertarán más de 1,200 puestos de trabajo en la próxima Feria del Empleo en Torreón
    Habrá más de 600 vacantes para personas con estudios de nivel básico, detallaron autoridades.

Participarán 40 empresas, entre ellas Caterpillar, informaron autoridades en conferencia de prensa

TORREÓN, COAH.- Los gobiernos municipal y estatal anunciaron la realización de una jornada laboral este viernes 21 de agosto, de 9:00 a 14:00 horas, en el gimnasio de la Unidad Deportiva Torreón, donde se ofrecerán más de mil 200 vacantes para distintos perfiles académicos y profesionales, con salarios que van de los 10 mil a los 40 mil pesos mensuales.

Guillermo Covarrubias Castro, titular del Servicio Nacional del Empleo en La Laguna, informó que en esta jornada participarán 40 empresas, entre ellas Caterpillar, compañía que se integra por primera vez a este formato de vinculación institucional y que aportará un número importante de plazas laborales.

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El funcionario señaló que la convocatoria está abierta a toda la ciudadanía, aunque en esta ocasión se dará prioridad a profesionistas recién egresados de universidades y centros de formación técnica, con el objetivo de facilitar su incorporación a empleos formales.

Del total de vacantes, más de 600 corresponden a puestos para personas con estudios de nivel básico, mientras que habrá más de 400 opciones para quienes cuentan con educación media superior o formación técnica y más de 250 plazas dirigidas a ingenieros y egresados universitarios.

La jornada también contempla esquemas de contratación incluyente para sectores que enfrentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad motriz, auditiva o intelectual leve, refugiados, personas en proceso de reinserción social y miembros de la comunidad LGBT+.

Entre las vacantes con mejores salarios se encuentran las de líder de embarque, con una remuneración de 40 mil pesos mensuales; agente de investigación e inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, con 32 mil pesos netos; vendedor senior en el sector eléctrico industrial, con 30 mil pesos, así como jefaturas de calidad y coordinaciones de producción o maquinado CNC, con salarios de entre 25 mil y 30 mil pesos.

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Las personas interesadas pueden postularse previamente mediante el envío de su currículum vitae al correo sntorreon@hotmail.com, o acudir directamente el día de la jornada al gimnasio de la Unidad Deportiva Torreón para realizar su registro.

Las autoridades invitaron a quienes se encuentran en búsqueda de empleo o desean mejorar sus condiciones laborales a aprovechar esta jornada, que concentrará en un mismo espacio una amplia oferta de oportunidades para diferentes perfiles.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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