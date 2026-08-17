Presentarán trayectoria de Luis Farell, piloto militar nacido en San Pedro, Coahuila

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    Presentarán trayectoria de Luis Farell, piloto militar nacido en San Pedro, Coahuila
    Difundirán historia del general Luis Farell y su legado en la aviación mexicana, en el museo Madero, de San Pedro de las Colonias, Coahuila. ARCHIVO

El cronista Luis Martín Tavárez Gutiérrez ofrecerá una videoconferencia dedicada al destacado aviador nacido en San Pedro

SAN PEDRO, COAH.- La historia de uno de los militares originarios de San Pedro de las Colonias que dejó huella en la aviación mexicana será presentada al público mediante la videoconferencia “El sampetrino héroe de la Fuerza Aérea Mexicana”, a cargo del cronista Luis Martín Tavárez Gutiérrez.

La actividad, organizada por el Gobierno de San Pedro 2025-2027 y el Museo Madero “Centenario de la Revolución”, tendrá como figura central al general de división piloto aviador Luis Farell Cubillas, nacido en esta ciudad el 27 de septiembre de 1902 y considerado uno de los aviadores militares destacados de la etapa revolucionaria de la década de 1920.

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Farell Cubillas ingresó a la aviación militar cuando esta actividad comenzaba a consolidarse en México. Participó en operaciones contra la rebelión delahuertista, los rebeldes yaquis y otros movimientos armados, además de realizar misiones durante la Guerra Cristera y acciones contra las fuerzas de José Gonzalo Escobar y Saturnino Cedillo.

Su trayectoria trascendió el campo de batalla. La Secretaría de la Defensa Nacional registra que fue director de la Escuela Militar de Aviación entre 1936 y 1945, etapa en la que tuvo responsabilidades relacionadas con la formación de nuevas generaciones de pilotos militares.

Durante la Segunda Guerra Mundial también tuvo participación en la preparación de personal de la aviación militar mexicana. Con el paso de los años alcanzó el grado de general de división piloto aviador y permaneció en servicio hasta su retiro en 1965, después de 45 años de trayectoria militar.

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El legado de Farell permanece vinculado con la Fuerza Aérea Mexicana: una base aérea militar en Comitán, Chiapas, lleva actualmente su nombre. La videoconferencia permitirá acercar esta historia a las nuevas generaciones y recuperar la trayectoria de un sampetrino que pasó de los primeros años de la aviación militar a ocupar posiciones de relevancia dentro de esa institución.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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